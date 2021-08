Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono da poco diventati genitori di Luna Marì. L’arrivo della piccola, frutto del loro amore, è stato annunciato nei primi mesi del 2021 e in piena estate è nata. Il 12 luglio per l’esattezza, mentre l’Italia festeggiava la vittoria agli Europei di calcio.

“C’è qualcuno che è nato adesso” ha scritto nel cuore della notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio – intorno alle 3, dopo il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio 2020 – pubblicando tra le Storie Instagram un’immagine della bambina e poi un’altra foto insieme al compagno, poco dopo il parto. Qualche giorno dopo, sempre sui social, Belen Rodriguez ha rivissuto l’emozione della nascita di Luna Marì attraverso le immagini scattate in ospedale poco prima del parto e in questi giorni sta regalando altre foto della bambina.

Belen Rodriguez, il regalo di Antonino Spinalbese

In una delle ultime foto social Luna Marì è nella culla. Un amore di bambina che ha subito conquistato i fan, già divisi sulla somiglianza a mamma Belen Rodriguez o a papà Antonino Spinalbese. Che ha fatto un regalo di lusso alla neo mamma, forse proprio per la nascita della sua primogenita di cui è ovviamente innamorato alla follia. Ma Belen non l’ha svelato subito.





Inizialmente Belen Rodriguez ha infatti postato la foto di una shopper appesa sulla maniglia di una porta con il logo di Loewe e dalla didascalia si è presto intuito che fosse un regalo del compagno. Poi ha rivelato il contenuto della borsa mostrando ai fan la sua nuova Hammock bag, una delle iconiche borse del marchio Loewe. Nel dettaglio, un modello mini a secchiello ha lacci laterali, manici corti e logo inciso nella pelle color verde bottiglia.

Un regalo di lusso, perché sul sito del brand è in vendita a 1450 euro. E prima che Belen Rodriguez mostrasse la it bag che va aggiungersi alla sua strepitosa collezione, Antonino Spinalbese aveva postato la foto della stessa shopper e nella didascalia l’hastag “Gift”. Dunque è subito sembrato un regalo acquistato per la sua dolce metà, probabilmente in occasione della nascita della loro bambina.