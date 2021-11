“Avete notato?”. Belen Rodriguez, il gesto per Antonino Spinalbese è sotto gli occhi di tutti

C’è un colpo di scena nella storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti lo scorso anno per lavoro, lei doveva fare un’acconciatura e lui era il parrucchiere, e da allora non si sono mai lasciati. Un’amore travolgente, che in pochi mesi ha portato la coppia a mettere al mondo la loro prima figlia.

Dopo pochi mesi di fidanzamento, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno confermato a Chi la gravidanza – la voce circolava già da qualche settimana prima – e l’11 luglio è arrivata Luna Marì, prima figlia per il parrucchiere e secondo per la showgirl argentina, già mamma di Santiago, il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, il gesto per Antonino Spinalbese

Le cose sembravano andare alla grande per Belen Rodriguez, che sui social si mostrava innamoratissima e orgogliosa nel vedere il suo Antonino nella veste di perfetto papà. Poi la crisi, annunciata sui social da alcuni esperti di gossip come Biagio D’Anelli, Alessandro Rosica e Deianira Marzano, che sui loro profili social hanno riportato delle indiscrezioni riportate evidentemente da persone vicine alla coppia.





La crisi non è mai stata confermata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ma sui social era evidente che qualcosa tra i due non andasse. Per un momento il defollow su Instagram, poi alcuni messaggi sibillini che hanno di fatto confermato le voci circolate dagli ambienti del gossip. In queste ore, però, gli utenti hanno notato qualcosa.

Un gesto di Belen Rodriguez, un semplice like a una foto pubblicata su Instagram, ma che ovviamente ha scatenato i fan della coppia. Poco prima anche un commento di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, aveva fatto pensare a una riconciliazione, ma ora il gossip si è nuovamente scatenato proprio quel semplice like, che di fatto potrebbe essere il segno di un ritorno di fiamma.