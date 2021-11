Ogni giorno regala un capitolo diverso la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Tra i due sembra tirare aria di crisi, nonostante il weekend passato insieme a Parigi. In realtà, stando ai beneinformati, non si sarebbe trattato di un romantico fine settimana anche perché i due sarebbero tornati separati. Anzi, sono tornati separati. A rivelarlo è il settimanale Oggi: durante la serata di lunedì 1 novembre, la famiglia Rodriguez è andata a cena fuori. Presenti mamma Veronica e papà Gustavo, il fratello di Belén Jeremias (e la fidanzata) e la showgirl con la secondogenita Luna Marì. Grande assente (oltre a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) proprio Antonino, papà della bimba che Belén ha partorito lo scorso luglio.

A tutto questo si aggiungono le ultime rivelazioni del portale Whoopsee che ha pizzicato il modello solo soletto al parco, assieme alla figlia Luna Marì (‘Belu’ è lontana, in Sicilia, assieme al resto della sua famiglia che sta girando degli spot). Il punto spinoso pare essere, pertanto, un altro: “Antonino sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl argentina”.

Insomma si tratta di una situazione in cui gli equilibri sono poco stabili e ci vuole davvero poco per far precipitare tutto. Infatti nelle scorse ore la showgirl argentina ha defollowato Antonino Spinalbese su Instagram, salvo fare marcia indietro qualche ora dopo, riprendendo a seguire l’hair stylist. A questo punto in molti iniziano a domandarsi se la crisi sia superabile oppure no. Al momento è difficile dirlo: pubblicamente se da un lato Belen tace, dall’altro Spinalbese è una tomba. E lo è sempre stato da quando ha cominciato a frequentare la Rodriguez.





Chi conosce la showgirl argentina e in questi mesi ha seguito la sua storia sa che è donna decisa, poco incline – in certi frangenti – al compromesso: Belen Rodriguez è autonoma, una persona dal piglio schietto che quando le questioni iniziano a prendere una brutta piega non perde tempo a rincorrerle all’infinito nel provare a salvare il salvabile. In lei scorre sangue sudamericano ‘doc’, genetica che ha scritto nel Dna libertà e indipendenza.

Per inclinazione e carattere Belen Rodriguez non è una che rincorre: infatti nella vita ha imparato che si sta bene con al fianco un uomo, ma che se non c’è armonia si può procedere anche per conto proprio. L’unico perno imprescindibile è la famiglia d’origine, punto. Per ultimo resta da capire se con Antonino Spinalbese la relazione ha preso uno svincolo che conduce verso un binario cieco. Se così fosse, c’è da scommettere che Belen Rodriguez, nel giro di poco, taglierà i ponti.