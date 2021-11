“Dopo Antonino…”. Belen Rodriguez umilia l’ex fidanzato. La frase è sotto gli occhi di tutti

Non è un periodo facile per Belen Rodriguez, che da settimane è al centro del gossip per la crisi con il compagno Antonino Spinalbese. Dopo il silenzio social, con l’assenza delle foto di coppia notata da tutti, sono arrivate le prime voci della crisi e alcuni gesti che hanno di fatto confermato il gossip.

“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto“, aveva scritto Alessandro Rosica, conosciuto sui social come @investigatorsocialofficial. A rincarare la dose ci aveva pensato Biagio D’Anelli: “Belen e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti“.

Belen Rodriguez risponde all’hater su Instagram

Sul caso era intervenuta anche l’influencer napoletana Deianira Marzano: “Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonio neanche in cartolina. Sono circa 3 settimane che sembrerebbe non ci siano contatti. Tant’è che è subentrata la nonna con il suo aiuto. I vicini riportano litigate da più di due settimane. Che poi lei abbia postato una foto con dedica non vuol dire nulla”.





“Perché si sa che nel momento di pace si cambia anche idea e magari si mette una foto. Detto ciò, Belen è stata sempre molto chiara sulle sue cose, senza aspettare che uscissero prima. Quindi sono certa che se lo riterrà opportuno sarà lei stessa a dirlo”, aveva concluso. I due non hanno mai commentato ufficialmente le voci di crisi, anche se sui social Belen Rodriguez ha pubblicato un messaggi sibillino (“Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”) che effettivamente fanno pensare a un momento non proprio felice con il padre di Luna Marì.

In queste ore, sempre sui social, la modella e conduttrice ha pubblicato una foto del fratello e la dedica: “Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l’equilibrio. Te amo hermano“. Tra i commenti si legge anche un velenoso: “Chi sarà il prossimo?“, al quale Belen Rodriguez ha prontamente replicato: “Probabilmente sono cavoli miei“. Una vera sfuriata della showgirl, che stanca dei gossip sulla sua vita sentimentale ha deciso di rispondere alla frase poco elegante dell’hater ma che da tanti è stata interpretata come umiliante per l’ex compagno.