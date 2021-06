“Sei un viziato”. Belen Rodriguez bacchetta il figlio Santiago, ma lui la ‘distrugge’ così. E lei muta…

Ormai manca pochissimo! Belen Rodriguez è giunta alla 36esima settimana di gravidanza. E come mostra lei stessa ha un pancione davvero enorme: “Sto per esplodere” scrive lei nell’ultima story su Instagram. “36 settimane – aggiunge la showgirl di Buenos Aires – e Santi è nato alla settimana 37”. Il post risale a giovedì 24 giugno e sullo sfondo della palestra dove si trova Belen, si intravede Santiago, il primogenito.

Proprio il figlio di Belen e Stefano De Martino è il protagonista di un simpatico episodio. Quando manca ormai poco al parto la vip si sta rilassando in una meravigliosa villa sul lago di Como insieme al compagno Antonino Spinalbanese e ai suoi familiari più stretti. È ora di pranzo e nonno Gustavo Rodriguez serve a Santiago lo sformato di pasta. E il piccolo attende a tavola come un principino. A questo punto Belen, che ha osservato tutta la scena, ha qualcosa da ridire al figlio.

“Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te” dice Belen a Santiago che non appare per nulla intimorito da quel rimprovero. A questo punto nasce una ‘discussione’. Il piccolo di otto anni risponde così a Belen: “Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà”. La showgirl 36enne controbatte: “Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo”.





Ma Santiago non ha alcuna intenzione di demordere. Così, di nuovo, sorprende mamma Belen: “Beh, io la vizierò allora” dice il primogenito. E niente, per Belen non c’è nulla da fare, ha vinto lui. Questi ultimi giorni di gravidanza stanno trascorrendo nel migliore dei modi per la vip. Circondata dall’affetto dei suoi cari, in completo relax ma senza dimenticare l’allenamento in palestra. Lì dove mostra il pancione ‘esplosivo’ di fronte a un grande specchio a parete.

Dopo aver mostrato più volte gli effetti della gravidanza sulla sua silhouette, Belen ha preferito ridurre la propria esposizione. Per poi spiegare la sua assenza dai social: “Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”. E qualche giorno fa ecco un’ecografia in 3d molto realistica di Luna Marie. Tutto procede per il meglio, ormai ci siamo!