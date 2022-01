“È con lui, il suo ex”. Belen Rodriguez, il gossip che cambia tutto: “Beccati lì insieme”

Se dovete ancora riprendervi dalla notizia della crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese quello che vi diremo ora vi darà il colpo di grazia. Le ultimissime sulla (ormai non più) coppia non lasciavano presagire nulla di buono. I genitori della piccola Luna Marì sono ufficialmente separati da settimane. La certezza è arrivata in quello che dovrebbe rappresentare – in teoria – uno dei momenti di maggior raccoglimento per ogni famiglia, il Natale.

Antonino e Belen hanno trascorso le feste ognuno per conto suo. Gli indizi lasciati sui rispettivi profili non mentono: decorazioni personalizzate a casa di lei, senza traccia del nome di lui e tanti spifferi sui traslochi. Poi il settimanale Oggi ha annunciato: “La coppia è scoppiata”, l’addio non è un fake. È tutto vero: il magazine di Alberto Dandolo ha messo la pietra tombale su una delle storie d’amore più cliccate, paparazzate, ammirate e perché no, pure invidiate degli ultimi tempi.

Si è parlato anche di “corna”. In una serie di messaggi social di inizio gennaio con l’amica Patrizia Belen ha chiesto: “Le corna sono solo due?”. “Perché?” chiede l’amica, “Perché penso di averle” risponde Rodriguez e l’amica Patrizia precisa “Le avevi avute”, ma Belen ribatte “No, no le avrò sicuramente”. Adesso Libero spara un altro gossip esagerato: qualcuno ha notato la bella showgirl argentina in spiaggia con un uomo. Che non è, inutile sottolinearlo, Antonino Spinalbese.





Tra gli ex fidanzati storici Belen Rodriguez vanta diversi calciatori. Uno è Marco Borriello al quale la modella nativa di Buenos Aires ha fatto conoscere Luna Marì. Adesso, però, ci sarebbe qualcun altro vicino a Belen. Stiamo parlando di Ezequiel Lavezzi, ex centravanti del Napoli che già un paio di anni fa era stato accostato alla vip. In questi giorni Belen si sta rilassando con l’amica Patrizia Griffini in Uruguay. Ebbene pare che pure Ezequiel si trovi da quelle parti. Il gossip si è fatto sempre più insistente. Lei è rimasta impassibile, lui invece si è inalberato. E di brutto pure.

Ezequiel Lavezzi, di fronte a certe voci che lo darebbero nuovamente vicino a Belen Rodriguez, ha perso le staffe. “Non mi rompete i cogl***, io sono felicemente fidanzato” ha spiegato agli indiscreti giornalisti e paparazzi vari. Effettivamente Lavezzi ha una compagna che risponde al nome di Natalia Borges. Solo che i due hanno vissuto un periodo difficile ultimamente. E solo da inizio dicembre sembra che sia tornata la calma. Una calma che, però, il ‘ciclone’ Belen rischia di rovinare. Non è un mistero che tra lei e il Pocho ci sia stato del tenero. E nessuno dei due ha mai smentito il flirt…