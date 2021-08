Belen Rodriguez, la splendida neo-mamma nel vortice delle critiche. Non può passare inosservata la showgirl e conduttrice argentina, soprattutto adesso che è diventata mamma della piccola Luna Marì. La foto, però, suscita tra i fan anche qualche critica di troppo.

Torna in perfetta forma fisica, nonostante il parto sia avvenuto da poco, ovvero proprio nella notte in cui l’Italia ha vinto gli Europei di calcio. Nove mesi di gravidanza con al proprio fianco un Antonino Spinalbese sempre attento e premuroso, racconti di recente dalla mamma bis in persona a Chi Magazine.

“Non è stata una passeggiata”, ha ammesso Belen, “Questa volta ho sentito tutta la fatica”, con “nausee fino al quinto mese e senza forze ed anemica”. Ma ritrova ben presto la perfetta forma fisica e la foto resa pubblica di recente ne è la prova.





La sorella argentina si mostra con addosso solo un asciugamano bianco e la sua immagine appare riflessa sullo specchio. Uno scatto apprezzato dai fan, delicato e sensuale, ma che per molti non doveva essere rivelato. Oltre alle cascate di cuori e complimenti, lo scatto di Belen Rodriguez è andato incontro a qualche critica di troppo: “Vestiti che hai 2 figli”.

E ancora si legge: “Fai prima a spogliarti, tanto sei abituata”, “E toglila fai prima, che squallore mamma mia”, “Ma una donna deve per forza (s)vestirsi così per sentirsi bella, apprezzata? La sensualità e la bellezza è anche altro, si può essere ASSAI SEXY anche con il culo coperto”, “Ecco!! Ci risiamo aspettavo questo momento…(foto).avanti il prossimo!! Ma il tuo Antonio e un altro poverino”.