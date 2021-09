“Le meraviglie”. Belen è “sulle nuvole” con Luna Marì: la nuova foto mamma e figlia manda in tilt Instagram

Con gli occhi chiusi, assorti e sornioni, il suo respiro sul suo viso e quelle mani che la tengono stretta, forte vicino a sé. Dolce, dolcissimo, lo scatto condiviso sul profilo Instagram di Belen Rodriguez che la immortala con la sua piccola Luna Marì e che è ormai giunto a quasi mezzo milione di like.

Enorme è il successo riscosso da mamma Belen, che da quando ha messo al mondo sua figlia ha conquistato l’attenzione e il sostegno di tante altre mamme. Ciò si può dire anche di papà Antonino Spinalbese, che pochi giorni fa si è guadagnato un “Che bravo papà” dalla sua compagna, frutto del suo atteggiamento amorevole nei confronti della piccola Luna Marì.

Antonino Spinalbese infatti è stato ripreso da Belen Rodriguez intento a cullare e nutrire con il biberon, la sua dolce piccola. Insomma una coppia davvero affiatata quella della showgirl argentina e del parrucchiere più in di Milano. La loro bambina è giunta all’improvviso e Belen Rodriguez non vi ha voluto rinunciare nemmeno per scherzo.





Nè lei e nemmeno il suo Antonino Spinalbese aveva confidato qualche tempo fa la modella, parlando dell’arrivo della secondogenita: “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”.

Ora Antonino Spinalbese, 26enne di Spezia, ha spiegato di essersi fatto male durante un allenamento. Per questo è stato costretto a interrompere ogni attività sportiva e a restare fermo per oltre trenta giorni. Così è dimagrito parecchio, come ha detto lui stesso: “Dopo aver incrinato due costole, un mese dopo -6 kg”.