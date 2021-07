Ormai Belen Rodriguez è arrivata alla fine della gravidanza. Manca davvero poco e poi conoscerà la sua bimba. Si tratta della seconda figlia: è già mamma di Santiago, bambino avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Ha ammesso di aver scelto di vivere questa seconda gravidanza in modo più privato evitando di mostrarsi troppo sui social come invece aveva fatto per l’arrivo di Santiago. Su Instagram i follower le hanno chiesto se era emozionata e lei ha risposto: “Uhhhh tantissimo, ma tantissimissimo”.

Ovviamente non sono mancati i complimenti, perché Belen Rodriguez, a parte il pancione, si è mostrata in una forma davvero invidiabile. “Ti prego Belen scrivi un libro si come essere fighe e in forma durante una gravidanza ! Tu sei BELLISSIMA, e quello è a se, ma dicci come hai fatto”, si legge tra i commenti della foto pubblicata su Instagram.

E a pochi giorni dalla nascita, Belen Rodriguez ha svelato un altro particolare sul nome della bimba. Inizialmente aveva deciso di chiamarla Luna Marie “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, aveva svelato l’argentina a Vanity Fair. Una figlia fortemente voluta, arrivata dopo un aborto: “Ero rimasta incinta per sbaglio, quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo”.





Si chiamerà Luna Mari senza la “e” finale: Mari è un nome di origine ebraico-aramaica ed è ovviamente una variante di Maria. Significa “afflitta e amareggiata”; ma anche “signora, padrona” e “amata, cara”. In latino significa “goccia di mare”. E nelle ultime ore ha postato un’altra foto tenerissima sempre sul suo profilo Instagram. Si tratta di un cestino-culla da neonato con decorazioni rosa.

In poco tempo l’immagine è diventata virale e sono fioccati i commenti. Ai follower l’immagine della culla (un dono ricevuto da Belen per la bimba in arrivo) è sembrato un chiaro indizio che il parto è vicino, che la bimba nascerà a giorni. Il post è stato inondato di commenti: “Ci siamo, Luna Marì sta per arrivare. Che emozione”. E ancora: “Belen mamma bis, stupenda”. “Che bella culla a cestino, romantica”. “Che bella, non c’è emozione più grande dell’arrivo di un bambino”.