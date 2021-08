Belen Rodriguez ha partorito da poco la secondogenita Luna Marì. E da quando è venuta alla luce, sono state pubblicate numerosissime immagini della piccola, anche in compagnia della sua dolce metà Antonino Spinalbese e dei fratelli Jeremias e Cecilia. E nell’ultima foto pubblicata dalla showgirl argentina, in tanti si sono accorti di un dettaglio incredibile. E in pochissime ore sono arrivati centinaia di messaggi che lei avrà comunque letto con immenso piacere. Lo scatto ha riscosso il successo sperato.

Nonostante siano trascorsi ancora pochi giorni dal suo parto, Belen Rodriguez si è già mostrata in forma smagliante. Per la prima volta da quando è venuta alla luce la piccola Luna Marì, si è fatta vedere in bikini e il risultato è stato incredibile. Infatti, non sembra assolutamente reduce da una gravidanza perché la sua bellezza e il suo fisico perfetto sono rimasti intatti. Ovviamente siamo sicuri che in direct su Instagram sarà stata inondata di messaggi positivi dei suoi scatenatissimi ammiratori. Ma veniamo al nuovo scatto.

Dopo essersi messa alle spalle questa gravidanza, Belen Rodriguez starebbe già pensando ad un altro obiettivo da raggiungere insieme al suo Antonino. A parlarne in queste ore è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sul suo profilo Instagram ha dato in anteprima una notizia molto interessante e attesa da tempo. “Il matrimonio con l’attuale fidanzato Antonino arriverebbe proprio nel 2022, quindi l’anno prossimo. Ma lei dimenticherà mai Stefano De Martino?”. Ora veniamo alla foto nella culla.





Belen Rodriguez ha quindi mostrato Luna Marì nella sua culla, coperta da un bellissimo lenzuolo. E i follower della sudamericana hanno commentato: “Stupenda la piccola Luna Marì”, “La tenerezza infinita”, “Luna Marì è identica al papà”, “Non è possibile, anche questa volta la figlioletta di Belen non assomiglia alla mamma”. Dunque, non ci sarebbero ancora delle somiglianze con la mamma, anche se ovviamente la bellezza della neonata è ugualmente straordinaria. Ma è tutta papà Antonino Spinalbese.

Il parto è avvenuto il 12 luglio scorso, con Belen Rodriguez che ha dato alla luce Luna Marì. Per lei la seconda figlia, dopo Santiago che è nato dall’amore con Stefano De Martino; per Antonino Spinalbese, il compagno di cui è innamoratissima, invece la prima. Insieme dalla scorsa estate, la conduttrice e showgirl argentina e l’hair stylist hanno deciso di diventare genitori dopo poche settimane.