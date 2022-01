“Un flirt con lui”. Bomba gossip su Belen Rodriguez, in vacanza insieme all’ex (che è fidanzato)

Incredibile notizia di gossip su Belen Rodriguez. La voce proviene dall’Italia, anche se si sarebbe consumato questo fatto dall’altra parte del globo, esattamente in Uruguay. Infatti, la showgirl argentina si starebbe dando alla pazza gioia essendo ormai tornata single. Peccato però che lui sarebbe attualmente legato ad un’altra donna, quindi avrebbe commesso un tradimento. Ovviamente non arrivano conferme dai diretti interessati, ma le indiscrezioni stanno diventando molto forti.

Proprio poche ore fa Belen Rodriguez è stata criticata per essere in vacanza e per non prendersi cura della figlia Luna Marì. Ovviamente l’affondo da parte degli hater non poteva mancare: “Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino appena nato dove sta?”, domanda pungente a cui Belen ha prontamente risposto, conquistando il sostegno di molti: “Invece il tuo cervello?”. Quindi, ha dato una risposta molto dura e drastica. E ora dovrà trovare altre risposte per chiarire la sua situazione sentimentale.

A sganciare la bomba ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo profilo Instagram ha voluto smascherare Belen Rodriguez con questo post clamoroso, corredato da una foto che ha immortalato lei e la presunta nuova (vecchia) fiamma: “Belen si starebbe rivedendo con il suo ex in Uruguay, ricordiamo che i due sono rimasti sempre in ottimi rapporti dopo il flirt di anni fa. Se Belen è finalmente single e felice, dall’altra parte però lui è impegnato e non sarebbe facile far coincidere il tutto”.





Poi Rosica ha aggiunto ancora su Belen Rodriguez e l’ex famoso: “C’è spesso la sua fidanzata vicino, non sarebbe infatti la prima volta che lui tradirebbe le sue compagne. I due piccioncini, lontani da occhi indiscreti, si godono qualche giorno spensierati con gli amici stretti di lui, Lucas e Soledad, e la migliore amica di Belen ‘la pettinose’. Purtroppo oltre un flirt non potrebbe esserci altro, data la distanza tra i due, anche se non perdono mai occasione di rivedersi e di passare del tempo insieme”.

Belen Rodriguez avrebbe avuto questo flirt con l’ex calciatore del Napoli, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi. E l’esperto di gossip ha concluso, scrivendo: “Scoop esclusivo targato Alessandro Rosica”. Lavezzi ha giocato in Campania dal 2007 al 2012, prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain e all’Hebei. E ora si sarebbe riavvicinato alla sua ex partner. E chissà cosa potrà succedere.