Belen Rodriguez mamma bis sempre più felice. La figlia avuta dal compagno Antonino Spinalbese, Luna Marì, è nata un mese e quindici giorni fa. La piccola, venuta al mondo la notte della vittoria dell’Italia agli Europei di calcio 2020, è la seconda figlia della modella, showgirl e conduttrice di origine argentina. Santiago, il primogenito, lo ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

E da quando è nata Luna Marì Belen Rodriguez non è più tornata a Milano, dove vive. Con il suo Antonino, che è invece diventato papà per la prima volta, si trova ancora sull’Isola di Albarella, la località dove ha deciso di trascorrere i suoi primi mesi dopo il parto in totale relax e tranquillità. Con loro ci sono suo padre Gustavo, sua madre Veronica Cozzani e i fratelli Cecilia e Jeremias.

Belen Rodriguez, il primo video e sorriso della figlia Luna Marì

Ma nonostante Belen Rodriguez abbia scelto di vivere questo bellissimo periodo della sua vita in un posto decisamente poco caotico e tranquillo non rinuncia ad aggiornare il suo pubblico social. Lo ha fatto mostrando Luna Marì a pochissimo dalla sua nascita e lo sta facendo in questa settimana con foto e Storie di famiglia. Ma poco fa ha fatto vedere per la prima volta immagini complete di sua figlia.





“Amore” è l’unica parola che lascia Belen Rodriguez nella didascalia che accompagna il primo video della figlia e che a stretto giro ha superato un milione e mezzo di visualizzazioni. Praticamente un record. Nel breve filmato Luna Marì viene cullata tra le braccia di mamma Belen, 36 anni, che si diverte giocando con i suoi capelli.

Nella clip la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si lascia poi andare a un sorriso eccezionale, di quelli che non si vedono così spesso in una bambina così piccola. Luna Marì è bellissima e sotto i cuori e i commenti non si contano. Ma i fan sono divisi: per alcuni somiglia alla mamma, per altri al papà. Su un punto, però, tutti d’accordo: è di una dolcezza e bellezza infinite.