Belen Rodriguez, la vera estate d’amore. La showgirl argentina, che è diventata mamma per la seconda volta poco più di un mese fa, si trova ancora in provincia di Rovigo, nella parte sud della laguna di Venezia, dove ha deciso di trascorrere le ultime settimane di gravidanza e le prime di vita della piccola Luna Marì. Circondata dall’amore del suo inseparabile Antonino Spinalbese, che al contrario di Belen sta vivendo la sua prima esperienza da genitore, l’argentina mostra spesso ai fan le sue giornate. E anche i suoi bambini.

L’altro giorno un divertente siparietto con Santiago, il primogenito avuto dall’ex marito Stefano De Martino, ha presto fatto il giro della rete. Nelle clip si vedono Belen Rodriguez e il figlio chiacchierare quando a un certo punto il bambino, vedendola con il cellulare in mano pronta a fare una Storia l’ha sgridata, letteralmente, scatenando la risata della mamma che poi è subito passata alla difensiva.

Belen Rodriguez, Antonino e Luna Marì: il nuovo scatto di famiglia

“Ti fai tremila foto al giorno” ha tuonato Santiago. E Belen Rodriguez, anche un po’ sorpresa dalla strigliata in diretta del figlio, si è subito affrettata a negare quanto aveva appena detto. Ma il bambino non si è lasciato intimidire e le ha fatto notare, sempre davanti a tutti: “Eh ma come no. Ho contato trecento foto e ancora del 2021″.





E poi certo, non mancano foto, video e Storie con la nuova arrivata in famiglia protagonista. Dopo il filmato dolcissimo in cui mamma Belen Rodriguez la coccolava e lei regalava un sorriso eccezionale, che ha subito conquistato tutti, ecco altri due scatti da incorniciare. Soprattutto il secondo, che è un bellissimo ritratto di famiglia.

Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez e la piccola Luna Marì immortalati su una panchina di legno con vista Po durante un tramonto mozzafiato. La bimba è stretta tra le braccia della mamma, mentre papà Antonino racchiude in un cerchio dolce entrambe. “Nella buona e nella cattiva sorte” scrive Belen Rodriguez come didascalia del post che, come primo scatto la vede cullare la sua principessa. Esistono scatti più dolci?