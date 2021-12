Belen Rodriguez mamma orgogliosa e “fortunata”. “Proprio fortunata”, scrive lei stessa commentando una delle ultime Storie di Instagram con protagonisti i suoi più grandi amori. I figli, ovviamente. Il primo, Santiago, ha 8 anni ed è nato dall’amore con l’ex marito Stefano De Martino; la secondogenita è Luna Marì, poco più di 4 mesi di vita e nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

A proposito: smontate le voci della presunta crisi. A un mese di distanza dalle indiscrezioni dell’addio, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio con i paparazzi lanciando questa bomba: “Io e Antonino non ci siamo mai lasciati”. La notizia è stata anticipata dal profilo Instagram di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini con tanto di foto insieme pubblicate sull’ultimo numero del settimanale.

Belen Rodriguez, la nuova foto dei figli

Tornando a una delle sue recenti Storie di Instagram, non poteva passare inosservata la foto diSantiago che tiene in braccio la sorellina avvolta in una copertina rosa ricamata. Dolcezza infinita. Del resto, prima che nascesse Luna Marì, baby De Martino l’aveva detto a mamma Belen Rodriguez: “Se tu non la vizierai, la vizierò io”.





“Sono fortunata, sono proprio fortunata”, ha scritto Belen Rodriguez per accompagnare questo scatto tenerissimo che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Tra l’altro forse non tutti sanno che è stato proprio Santiago a scegliere il primo nome della piccola: Luna. Marì l’ha invece aggiunto la mamma per dare al nome della secondogenita un “tocco poetico”.

Intervistata recentemente da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Belen Rodriguez ha raccontato, senza trattenere la commozione, quanto il primogenito abbia preso bene l’arrivo della sorellina. “Ha reagito benissimo. È bravissimo, protettivo, la vuole sempre in braccio, ne va fiero. È un bambino di un’intelligenza e sensibilità superiori, non lo dico perché è mio figlio”.