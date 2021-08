“Mi ha presa in giro”. Belen Rodriguez delusa e furiosa, una cosa del genere non se la sarebbe mai aspettata

Belen Rodriguez, non solo dolcezza. Uno sfogo sopraggiunge nelle ultime ore proprio dalla splendida neo-mamma argentina. Belen non zucchera per nulla il suo intevento e si lascia andare senza alcun filtro. I fan spiazzati davanti a un post men mirato e pronto a fare il botto.

Dalle parole di Belen si comprende velatamente che qualcuno abbia tentato di colpirla alle spalle. Ma la leonessa che è in lei riesce ad emergere sempre quando in ballo c’è qualcosa di importante in cui credere fermamente. Il post è passato come un messaggio che buon intenditore non può non cogliere.

“Il problema é che viviamo in un mondo in cui più str… sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di tempo . #unmondocosialcontrario”. C’è chi le suggerisce: “Rassegnati” e chi risponde con un sarcastico: “E te ne accorgi adesso?”.





A chi sarà riferito il messaggio? Purtroppo ai più non è ancora stato svelato l’arcano, e non si sa se prima o poi verrà messo nero su bianco l’accaduto che ha portato Belen a mettere da parte la sua rinomata dolcezza. Ormai per Belen è tempo di fare pulizia e circondarsi solo di ciò che la rende serena, tanto nella vita privata che in quella professionale.

Nella sua vita le ipocrisie sembrano essere bandite per sempre e per la showgirl e conduttrice è arrivato il tempo di dedicarsi alla carriera compatibilmente con il mestiere a tempo pieno di mamma, riversando tutto l’amore per Santiago De Martino, avuto dal matrimonio con il ballerino Stefano de Martino, e per la nuova arrivata Luna Marì, con al fianco sempre e solo il suo Antonio Spinalbese.