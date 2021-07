“Il parto non sarà a Milano”. Sorpresa Belen, ma la decisione ormai è presa: dove nascerà Luna Marì

Belen Rodriguez è ad un passo dal parto. Ormai è partito il countdown e ben presto nascerà Luna Marì, che farà compagnia a Santiago. In questi giorni si è parlato del significato del nome della bimba, della dedica fatta dalla modella argentina al primogenito ma non solo. In tanti si sono infatti chiesti dove verrà alla luce la neonata ed ecco che è stata finalmente fatta chiarezza. Non si tratta di una rivelazione della donna, ma di un’anteprima da parte di un sito, che ha ascoltato fonti attendibili.

Nei giorni scorsi quindi Belen Rodriguez ha sorpreso il figlio, postando un’immagine di entrambi su Instagram. Il piccolo accarezza il pancione della mamma, ormai prossima al parto. E la showgirl e conduttrice ha scritto nella didascalia: “Tu sarai per sempre il mio principe”. Ovviamente questo apprezzamento della donna è stato particolarmente accolto con entusiasmo dai suoi follower, che hanno iniziato ad inondarla di messaggi tutti di tenore positivo. Andiamo a vedere le principali reazioni del popolo del web.

Non si conosce ancora la data esatta del parto di Belen Rodriguez, ma una cosa appare certa: sarà del segno del cancro, visto che fino al 22 luglio c’è questo. E la bimba vedrà la luce sicuramente prima di quel giorno. Tornando alle ultime indiscrezioni sul luogo della nascita, non sarà al 100% la Lombardia e la città di Milano. Un po’ a sorpresa la showgirl sudamericana ha prenotato una clinica che si trova in una regione diversa. Andiamo a vedere insieme dove sarà ricoverata la bellissima Belen.





Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere del Veneto’, Belen Rodriguez si recherà in una clinica di Padova. Vorrebbe infatti passare i primi giorni insieme a Luna Marì e Antonino Spinalbese in provincia di Rovigo, ovvero sull’isola di Albarella, che si affaccia sul Mar Adriatico. Staranno nella meravigliosa villa con piscina che si trova immersa nel verde. Lo scorso 6 luglio sarebbe andata nel reparto di ginecologia e ostetricia della clinica di Padova e ha effettuato dei controlli con la dottoressa Alessandra Andrisani.

Il 12 e 13 luglio inizieranno le registrazioni della trasmissione ‘Tu si que vales’, stando a quanto riferito dal sito ‘Blasting News’, e Belen Rodriguez potrebbe non essere presente. A questo punto si è paventata la possibilità che l’ex di Stefano De Martino possa essere definitivamente sostituita. Resta comunque il mistero su chi potrebbe prendere il suo posto.