Da un mese Belen Rodriguez è al centro del gossip. Lo scorso anno è arrivata la rottura definitiva dal marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino e padre del figlio Santiago e dopo un breve flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la showgirl argentina sembrava aver ritrovato la felicità accanto a un nuovo compagno.

Dopo la paparazzata a largo di Capri in compagnia dell’imprenditore napoletano, in agosto erano uscite le prime foto in compagnia di Antonino Spinalbese, all’epoca parrucchiere in un prestigioso salone milanese, conosciuto durante la preparazione per un servizio fotografico.

Belen Rodriguez, il dettaglio sulla foto nuda non sfugge

Tra i due è scoppiata immediatamente la passione e i primi di luglio di quest’anno i due sono diventati genitori di Luna Marì, prima figlia di Antonino Spinalbese e seconda per Belen Rodriguez, già mamma di Santiago De Martino. Dopo qualche mese è arrivata la voce della forte crisi. A lanciare la bomba alcuni influencer ben informati, poi i segnali dai social.





La crisi non sembra rientrata, i due continuano a non mostrarsi insieme ma Belen Rodriguez è sempre molto attiva su Instagram, dove nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto in cui appare completamente nuda. Peccato che ai follower non sia sfuggito un dettaglio particolare. “Giocando con le mie foto”, ha scritto Belen Rodriguez sul post pubblicato su Instagram. Ed eccola, bellissima e perfetta come mamma l’ha fatta, in uno scatto in bianco e nero seduta su un cubo.

Ma tra i tanti commenti c’è qualcuno che nota un dettaglio molto particolare: “Ma il pollice quanto è lungo? Meno photoshop”, “Ma quel pollice stile uncino?! Sarà mica colpa di photoshop?!”. Poco tempo fa Belen Rodriguez era finita nuovamente al centro delle critiche a causa di una foto palesemente modificata.