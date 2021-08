“È pericoloso, non farlo più”. Belen Rodriguez, l’ultima foto di Luna Marì fa esplodere polemiche

La figlia di Belen Rodriguez, Luna Marì, ha ormai fatto impazzire tutti i fan. Quotidianamente la showgirl argentina pubblica immagini della piccola, che riescono a conquistare il successo sperato. Eppure, però, non sempre le cose vanno come dovuto. Nei giorni scorsi è stato criticato aspramente Antonino Spinalbese, che ha tenuto in braccio Luna Marì in modo non idoneo. Inoltre, non è piaciuto l’atteggiamento assunto dall’hairstylist, che ha avuto un comportamento “da figo” e troppo fanatico.

In un anno la vita stravolta. “365 giorni fa Belen Rodriguez”, ha scritto Antonino Spinalbese per celebrare un anno insieme alla compagna e madre della figlia, Luna Marì, venuta alla luce nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, intorno alle 3, dopo il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio 2020. A proposito di Antonino, Belen aveva detto: “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine”.

Alcune ore fa Belen Rodriguez ha pubblicato una nuova istantanea della secondogenita. La stessa è stata decisamente molto tenera ed è stata commentata positivamente da migliaia di follower. Non tutti sono stati dello stesso avviso perché hanno notato un dettaglio, che non è stato gradito. A quanto pare, stando ad alcuni utenti, la modella e conduttrice sudamericana avrebbe assunto una decisione un po’ irresponsabile e pericolosa, che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità della neonata.





Alcuni internauti si sono accorti che la figlia di Belen Rodriguez aveva la testa sotto il cuscino e c’è chi ha scritto: “Ma è pericoloso farla dormire così”, “Non la devi far dormire con la testa sotto il cuscino”. Poi c’è chi ha chiesto di farla vedere meglio: “Basta con le foto senza gli occhietti aperti, perché dobbiamo vederla solo quando dorme? E faccela vedere mentre gioca con te o con Santiago”. Staremo a vedere se lei vorrà rispondere a queste dichiarazioni, che hanno messo in dubbio il suo essere mamma.

Per l’anniversario insieme Belen Rodriguez ha infatti postato la foto di una shopper appesa sulla maniglia di una porta con il logo di Loewe e dalla didascalia si è presto intuito che fosse un regalo del compagno. Poi ha rivelato il contenuto della borsa mostrando ai fan la sua nuova Hammock bag, una delle iconiche borse del marchio Loewe. Un regalo di lusso, perché sul sito del brand è in vendita a 1450 euro.