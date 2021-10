Belen Rodriguez, le voci non si fermano. Anzi. Da parte dell’argentina solo silenzio: nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita sui rumor che da ore stanno travolgendo lei e il compagno, Antonino Spinalbese. Insieme da poco più di un anno e da qualche mese genitori della piccola Luna Marì, la showgirl e l’hair-stylist starebbero attraversando una crisi nera, assicurano alcuni esperti di gossip.

L’indiscrezione è arrivata nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 2021 da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Entrambi i due esperti di pettegolezzi sui vip hanno anche dichiarato di avere delle rivelazioni scottanti in merito alla vicenda, senza entrare però nei dettagli. “Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”, ha sottolineato Alessandro Rosica in un post.

Belen Rodriguez, i retroscena della crisi

Anche Biagio D’Anelli ha condiviso alcune Storie Instagram in merito alla coppia che a luglio scorso ha dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme, Luna Marì: “Belen Rodriguez e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti”. Poco dopo, lei ha pubblicato una frase sibillina sul suo profilo Instagram che pur non confermando in nessun modo le voci lascerebbe intendere che ci sia qualcosa che non vada. “Usa l’amore come un ponte”, ha scritto.





Poi più nulla, nessun altro post o Storia per esporsi su questa voce di crisi. Sempre sui social, molti avevano notato un’insolita freddezza social negli ultimi tempi. I due sono passati dallo scambiarsi quasi quotidianamente dediche e parole d’amore all’ignorarsi completamente. E poi ora la bomba di Deianira Marzano, che aggiunge dei retroscena sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

“Fonte certe dicono che Belen Rodriguez non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina. Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto”, ha scritto l’influencer. E poi: ”I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane”. Ma Deianira Marzano si è anche detta certa del fatto che sarà la stessa argentina a chiarire la propria situazione sentimentale, esattamente come ha sempre fatto dopo le voci.