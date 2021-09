Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono da poco diventati genitori di Luna Marì. L’arrivo della piccola, frutto del loro amore, è stato annunciato nei primi mesi del 2021 e in piena estate è nata. Il 12 luglio per l’esattezza, mentre l’Italia festeggiava la vittoria agli Europei di calcio. Dopo l’annuncio della nascita, in questi mesi la showgirl e l’hairstylist hanno mostrato spesso la nuova arrivata in famiglia, che cresce a vista d’occhio e secondo molti somiglia più al papà che alla famosa mamma.

Belen Rodriguez ha già Santiago, mentre Antonino Spinalbese è alla sua prima esperienza da genitore. E non potrebbe essere più felice e presente di così per la sua principessa, che è spesso da sola con lui quando l’argentina è impegnata in tv. A Belen Rodriguez aveva fatto un regalo di lusso per la nascita della sua primogenita di cui è ovviamente innamorato alla follia.

Belen Rodriguez, il regalo di lusso di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese, dice il gossip, le aveva regalato la nuova Hammock bag, una delle iconiche borse del marchio Loewe. Nel dettaglio, un modello mini a secchiello ha lacci laterali, manici corti e logo inciso nella pelle color verde bottiglia del valore di 1450 euro. Pochi giorni fa Belen Rodriguez ha festeggiato il compleanno e anche in questa occasione il suo amore non ha badato a spese.





Un regalo che è già stato sfoggiato dalla modella argentina proprio in occasione della festa organizzata in un ristorante per celebrare i suoi 37 anni con famiglia e amici ma soprattutto la piccola Luna Marì, vera e propria star della serata. A ‘beccare’ sul fatto Antonino Spinalbese sono stati i paparazzi del settimanale Oggi, che lo hanno immortalato mentre faceva shopping per la su Belen Rodriguez a Milano.

Ancora una volta la scelta è ricaduta su un accessorio firmato, ma non borsa: scarpe. Le ha regalato un paio di splendidi stivali di Louis Vuitton. Sexy ma anche costosissimi. Si tratta un paio di stivaloni del noto brand francese consegnato prima della cena organizzata da Belen Rodriguez, che infatti ha deciso di sfoggiarlo nella sua serata. Il prezzo? Capi simili arrivano a costare anche 1500 euro…