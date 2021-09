Giornata importante per Belen Rodriguez, infatti il 20 settembre festeggia il suo compleanno. Ha raggiunto la soglia dei 37 anni e la sua adorata mamma le ha voluto fare un regalo davvero speciale. Tutti hanno apprezzato quello che ha fatto, non a caso i commenti e i mi piace quasi non si riescono a contare. Ha voluto pescare dal passato per rendere questo giorno meraviglioso per sua figlia, che inevitabilmente non ha potuto fare altro che rimanere entusiasta davanti a questo gesto profondo.

Recentemente Antonino Spinalbese è stato ripreso da Belen Rodriguez intento a cullare e nutrire con il biberon, la sua dolce piccola. Insomma una coppia davvero affiatata quella della showgirl argentina e del parrucchiere più in di Milano. La loro bambina è giunta all’improvviso e Belen Rodriguez non vi ha voluto rinunciare nemmeno per scherzo. Nè lei e nemmeno il suo Antonino Spinalbese aveva confidato qualche tempo fa la modella, parlando dell’arrivo della secondogenita: “Ero rimasta incinta per sbaglio”.

La signora Veronica Cozzani ha deciso di scrivere questo bellissimo post, indirizzato a Belen Rodriguez: “Tantissimi auguri a questa ragazzina di tredici anni che aveva tanti sogni che ha realizzato, che è diventata mamma e che vive la sua vita cercando di essere felice, che cade e si rialza, ma che ha gli strumenti per andare avanti godendosi appieno la vita. Per me è molto bello vederti divertire come quando eri così piccola. Conserva sempre questo dono. Buon compleanno figlia, ti amo tanto”.





La madre di Belen Rodriguez ha scelto come foto una che è stata presa dall’album di famiglia e che riprende la showgirl sudamericana, quando aveva appena 13 anni. Un meraviglioso primo piano che mette in evidenza tutta la sua bellezza. Un gesto che ha raccolto un vero e proprio plebiscito e che è destinato a far parlare per giorni. La signora Cozzani è stata in grado di scegliere più che bene e non poteva fare scelta migliore per far diventare il compleanno della figlia ancora più spettacolare e magico.

Nei giorni scorsi piccola disavventura per Belen Rodriguez, in viaggio in auto con Luna e Antonino Spinalbese. Mentre i tre si trovano dal benzinaio, un piccolo fuoriprogramma. La bimba rigurgita due volte sulla maglietta di papà Antonino che teneramente sbotta: “No, amore così no. Non ho neanche una maglietta”. Neanche a dirlo, Belen ride divertita, ma il compagno no.