Come sa bene chi la segue su Instagram Belen Rodriguez, mamma bis da nemmeno un mese, ha una passione per abiti e accessori griffati. Solo qualche giorno fa, per esempio, ha sfoggiato la nuova arrivata nella sua collezione di borse, regalo del suo Antonino Spinalbese, probabilmente per la nascita della loro splendida Luna Marì.

Belen Rodriguez ha postato la foto di una shopper appesa sulla maniglia di una porta con il logo di Loewe e dalla didascalia si è presto intuito che fosse un dono del compagno e neo papà. Poi, dopo un po’ di mistero, ha rivelato il contenuto della borsa mostrando ai fan la sua nuova Hammock bag, una delle iconiche borse del marchio Loewe. Nel dettaglio, un modello mini a secchiello ha lacci laterali, manici corti e logo inciso nella pelle color verde bottiglia.

Belen Rodriguez con le ciabattine dell’estate 2021: il prezzo

Un regalo ‘top’ per chi come Belen Rodriguez ama le borse.. Borse di lusso s’intende perché sul sito del brand è in vendita a 1450 euro. E prima che Belen Rodriguez mostrasse la it bag che va aggiungersi alla sua strepitosa collezione, Antonino Spinalbese aveva postato la foto della stessa shopper e nella didascalia l’hastag “Gift”. Dunque è subito sembrato un regalo acquistato per la donna che lo ha reso papà per la prima volta di una bambina.





Ma non solo borse: Belen Rodriguez è un’amante anche di scarpe. In questi giorni la conduttrice di Tu si que vales, che partirà a settembre e vedrà la presenza anche della ballerina Giulia Stabile sul palco, ha mostrato i tacchi doppi dei classici modelli slingback di Chanel, i sandali intrecciati di Bottega veneta, le pumps dalla pelle snake di Prada e le scarpe alte legate alla caviglia firmate Attico. Ma ora via tacchi alti e benvenute ciabattine.

In vacanza con Antonino Spinalbese e la piccola Luna Mari Belen Rodriguez preferisce la comodità e sfoggia quindi sandaletti e ciabattine raso terra. Ma anche in questo caso le scarpe che ha fatto vedere ai fan non sono per tutte le tasche… Anche lei ha ceduto alla moda dell’estate (Chiara Ferragni ne ha di tutti i tipi) e fatto vedere i suoi sandali di Hermès. In particolare il modello Oran in cavallino animalier, con suola in cuoio nero e maxi H sulla punta. Il prezzo? Costano 629 euro.