Insieme da poco più di un anno e da qualche mese genitori della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno attraversando una crisi nera. La notizia è stata data ormai un mese fa fa da Biagio D’Anelli e Alessandro Rosica (@investigatorsocialofficial). “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto“.

Poi la foto scattata durante una serata con amici a Parigi, che sembrava mettere a tacere le voci, poi l’altra bomba: “Antonino è andato via da casa ed è tornato dai genitori”. E ancora l’indiscrezione di Deianira Marzano: “Fonte certe dicono che Belen Rodriguez non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina. Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto”, ha scritto l’influencer. E poi: ”I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane”.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la voce sul tradimento

Fino a oggi nessuno dei due ha mai parlato chiaramente della loro situazione, ma sui social sono stati parecchi gli indizi dati dalla showgirl argentina e dall’ex compagno. Prima una frase sibillina sul suo profilo Instagram che pur non confermando in nessun modo le voci aveva lasciato intendere la crisi. “Usa l’amore come un ponte”, aveva scritto.





Poi un’altra frase che sembrava confermare le voci: “Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”, aveva scritto Belen Rodriguez e in tanti avevano pensato che fosse un messaggio diretto ad Antonino Spinalbese, che su Instagram aveva pubblicato una foto della figlia Luna Marì.

“Provate a dividerci”. Poche parole, ma molto chiare, che gli utenti dei social hanno giudicato come una frecciatina per Belen. Ma perché Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono in crisi? La coppia è passata da un amore travolgente, coronato dalla nascita di Luna Marì, a un repentino allontanamento per un motivo ben preciso. Secondo il settimanale Di Più Tv, la showgirl argentina si sarebbe allontanata perché Antonino Spinalbese si sarebbe invaghito di una ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo.