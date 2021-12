Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, le voci che danno per finita questa storia d’amore breve ma intensa e coronata dalla nascita di Luna Marì si rincorrono da settimane. Mesi, ormai. I primi a parlare dell’aria di crisi nera erano stati Alessandro Rosica, esperto di gossip e tv, e Biagio D’Anelli che adesso si trova al Gf Vip e dalle pagine Instagram dei diretti interessati sembrava essere arrivata la conferma: mai più insieme.

Poi le decorazioni di Natale personalizzate a casa di lei, senza traccia del nome di lui e i tanti spifferi sui traslochi. E ora il settimanale Oggi dà il colpo di grazia: “La coppia è scoppiata”, Belen e Antonino si sono detti addio, conferma nel nuovo numero del magazine Alberto Dandolo.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, addio: le foto di Oggi

Il giornalista di Oggi conferma che l’hairstylist 26enne da tempo è tornato a vivere nella sua casa di Milano, quella in cui abitava prima di conoscere l’argentina. Non solo: spiega anche che a weekend alternati lui in Liguria dai suoi parenti. Quando è in città, invece, trascorre il fine settimana in compagnia della figlia di pochi mesi Luna Marì.





Proprio dopo la nascita della piccola, avvenuta a luglio, sarebbe iniziata la crisi, si legge sul settimanale diretto da Umberto Brindani. Che nello stesso numero del magazine in edicola pubblica anche delle fotografie recenti che vedono immortalati Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in un locale sotto di lei.

(Foto del settimanale Oggi)

L’hairstylist, si vede nelle foto di Oggi che vedete qua sopra, raccoglie il biberon con il latte preparato dalla mamma, poi si fa una foto con la bimba ed esce dal locale da solo con lei. Sono “genitori sereni ma distanti emotivamente”, sottolinea il settimanale. Insomma, ormai fanno vite da separati anche se resta da capire il motivo che ha portato il loro legame ad andare in crisi così velocemente dopo la nascita della figlia.