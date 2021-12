“Io e lui…”. Belen Rodriguez rompe il silenzio, alla domanda diretta su Antonino ha risposto così

I segni distensivi erano saltati agli occhi dei fan una decina di giorni fa, quando Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen Rodriguez, aveva commentato una foto di Antonino Spinalbese. Poi il gesto della showgirl argentina, un semplice like a una foto pubblicata su Instagram, ma che ovviamente aveva scatenato i fan della coppia.

Un mese fa la coppia era piombata in crisi dopo un anno di amore e felicità. I due si sono conosciuti lo scorso anno per lavoro e da allora non si sono mai lasciati. Un’amore travolgente, che in pochi mesi ha portato la coppia a mettere al mondo la loro prima figlia, Luna Marì, nata l’11 luglio 2021.

La crisi era stata annunciata sui social da alcuni esperti di gossip come Biagio D’Anelli, ora concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alessandro Rosica e Deianira Marzano, che sui loro profili social avevano riportato delle indiscrezioni date evidentemente da persone vicine alla coppia.





“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto“, si leggeva sui social. E ancora: “Fonte certe dicono che Belen Rodriguez non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina. Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto”.

Poi una serie di frecciatine su Instagram e nessuna foto di coppia. A un mese di distanza dalla voce della crisi, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio con i paparazzi lanciando una bomba: “Io e Antonino non ci siamo mai lasciati”. La notizia è stata anticipata dal profilo Instagram di Chi, il magazine di Alfonso Signorini con tanto di foto insieme pubblicate sul prossimo numero.