È nata da pochi giorni Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. “C’è qualcuno che è nato adesso” ha scritto nel cuore della notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio – intorno alle 3 – pubblicando tra le storie Instagram un’immagine della bambina e poi un’altra foto insieme al compagno, poco dopo il parto. Per Belen Rodriguez si tratta della seconda figlia: è già mamma di Santiago, il bimbo nato dalla relazione con Stefano De Martino.

Luna Marì è nata a poco meno di un anno dal primo incontro tra i suoi genitori. Era agosto 2020, infatti, quando la showgirl e l’allora hairstylist si sono conosciuti a Milano, decidendo di trascorrere poi una settimana a Ibiza insieme ad altri amici. Lì è scoccata la scintilla, nonostante la differenza di età di dieci anni. Grazie a lui – estraneo al mondo dello spettacolo e poco presente sui social network – la showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino.

A una settimana dalla nascita della bimba, Belen Rodriguez è già tornata a lavorare. A darne l’annuncio è proprio lei, attraverso i suoi canali Instagram ufficiali: “Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare”. La showgirl è la conduttrice storica di Tu Sì Que Vales, che guida dal 2014. Tanti i colleghi che hanno deciso di commentare la notizia proprio sotto lo scatto postato su Instagram.





Sempre sui social Belen Rodriguez ha rivissuto l’emozione della nascita di Luna Marì attraverso le immagini scattate in ospedale poco prima del parto e condivise in queste ore. “Lo sguardo dell’ansia di un uomo prima del parto!”, scrive Belen a corredo delle ultime foto postate su Instagram e risalenti alle ore trascorse in clinica. Il riferimento, naturalmente, è al compagno Antonino Spinalbese, ripreso ai piedi del letto prima dell’arrivo della piccola, protagonista anche lei della rassegna che la mostra appena nata, avvolta in una copertina.

“Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità” era stato il primo commento di Antonino a poche ore dalla nascita di sua figlia. La coppia ha trascorso l’ultimo periodo della gravidanza e i primi giorni dopo il parto sull’isola di Albarella (Rovigo), al riparo dal caos di Milano. Lì sono stati raggiunti dai familiari: la madre dell’hairstylist, che non vedeva l’ora di coccolare la nipotina, poi Cecilia insieme al compagno Ignazio Moser e la mamma di Belen Rodriguez. Anche Santiago ha conosciuto la bambina, ma poco dopo è partito per le vacanze con il papà Stefano De Martino.