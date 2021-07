“Hanno deciso”. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, dopo l’arrivo di Luna Marì un’altra meravigliosa notizia

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una coppia inossidabile, che da poco hanno avuto una gioia immensa con la nascita della piccola Luna Marì. Entrambi sono letteralmente impazziti da quando è venuta alla luce e soprattutto la showgirl argentina è protagonista di numerosi video e storie su Instagram, dove immortala la neonata. Qualche giorno fa ha pubblicato la prima foto di loro tre tutti insieme e poi c’è stato anche l’attesissimo incontro con Jeremias, fratello di Belen e zio della bimba.

Ma non tutto è stato rose e fiori, infatti secondo il magazine Nuovo, in base alle indiscrezioni raccolte in questi ultimi giorni, pare che Belen abbia avuto un parto assai difficile. “Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il parto (avvenuto in una clinica privata di Padova), non è stato semplicissimo…”. È per questo che Belen Rodriguez ha trascorso i giorni seguenti in una villa sull’isoletta di Albarella, nel tentativo di recuperare le forze. “Sull’isoletta di Albarella, vicina al delta del Po, avrebbe accusato di malesseri…”.

Dopo essersi messa alle spalle questa gravidanza, Belen Rodriguez starebbe già pensando ad un altro obiettivo da raggiungere insieme al suo Antonino. A parlarne in queste ore è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sul suo profilo Instagram ha dato in anteprima una notizia molto interessante e attesa da tempo. Tutto tace per quanto riguarda i diretti interessati, ma ormai la voce è diventata di dominio pubblico ed inevitabilmente dovranno dire qualcosa nei prossimi giorni.





Secondo Rosica, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero pronti a convolare a nozze: “Il matrimonio con l’attuale fidanzato Antonino arriverebbe proprio nel 2022, quindi l’anno prossimo. Ma lei dimenticherà mai Stefano De Martino?”. Quindi, l’esperto di gossip nutre ancora qualche dubbio perché la sudamericana ha sempre considerato il suo amore più grande quello col ballerino e conduttore napoletano. Però adesso è effettivamente più che felice con l’hairstylist e la sua secondogenita.

“Lo sguardo dell’ansia di un uomo prima del parto!”, aveva scritto Belen Rodriguez a corredo delle foto risalenti alle ore trascorse in clinica. Il riferimento, naturalmente, è a Antonino Spinalbese, ripreso ai piedi del letto prima dell’arrivo della piccola, protagonista anche lei della rassegna che la mostra appena nata, dolcissima e avvolta in una copertina.