Belen Rodriguez, focus sul periodo di crisi con Antonino Spinalbese. Un periodo decisamente delicato per la presunta crisi di coppia. Tra la modella argentina e Antonino Spinalbese, silenzio e nessuna foto di coppia. Dopo l’enigmatico messaggio di Belen, non hanno fatto altro che susseguirsi voci sulla definitiva rottura tra i due. Come come stanno realmente le cose oggi?

Piccolo passo indietro, ovvero al momento in cui Belen ha lanciato un messaggio che ha poi dato il via al gossip: “Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”.

Poche parole che hanno dunque fatto pensare a un allontanamento da Antonino Spinalbese. Poi è stato il settimanale Chi a cercare di indagare meglio sulla vicenda. E infatti sulle pagine del settimanale non hanno tardato ad arrivare le foto che ritraggono Belen e Antonino per le vie di Milano insieme a Luna Marì e Santiago.





Tutto risolto? Non sembra essere così. Nonostante i fan della coppia fossero già pronti a tirare un sospiro di sollievo, nelle ultime ore pare che Antonino si sia fisicamente allontanato da Milano, per raggiungere La Spezia mentre la showgirl è rimasta a casa in compagnia della figlia e di un’amica. Pare che tra i due sia avvenuto un confronto che ha indotto il fotografo a lasciare momentaneamente la città.

“I figli ti cambiano… Ora è più matura, ho dovuto conoscerla di nuovo”, ha ammesso tempo fa Antonino riguardo la compagna e madre della figlia. Un allontanamento dovuto a piccole incomprensioni che potranno essere superate? Nessuna conferma a riguardo, ma come sempre il tempo, in questi casi, fa da padrone.