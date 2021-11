“Lei e Antonino…”. Belen Rodriguez, Fabrizio Corona parla: la verità sulla crisi del momento

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbe ormai appesa ad un filo, stando alle voci venute fuori in queste settimane. Dopo aver avuto un momento magico con la nascita della figlia Luna Marì, le cose sarebbero precipitate improvvisamente a tal punto che i due starebbero pensando di separare le loro strade. Ci sono state alcune smentite in passato, ma adesso c’è stata una sorta di conferma da parte del famoso ex dell’argentina, ovvero il discusso Fabrizio Corona.

Alcune ore fa Antonino ha pubblicato un messaggio sibillino. Infatti sul social network Instagram ha postato una foto insieme alla figlia Luna Marì e la scritta “Provate a dividerci”. Poche parole, ma molto chiare, che gli utenti dei social hanno giudicato come una frecciatina per Belen. Ovviamente non ci sono state dichiarazioni ufficiali della showgirl, ma la situazione sarebbe molto tesa. E adesso l’ex re dei paparazzi ha voluto chiarire un aspetto della vicenda e ha confidato di averne parlato proprio con lei.

Nonostante quindi non siano arrivate comunicazioni certe da parte di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ciò che ha affermato Fabrizio Corona non lascia molto spazio a dubbi o a interpretazioni particolari. L’uomo ha infatti fatto capire che ci sarebbe quasi una rottura definitiva e quindi è intervenuto per cercare di aiutare Belen a prendere la decisione più corretta possibile. E staremo a vedere se la sua ex partner ascolterà i consigli dell’ex paparazzo o se farà solo di testa sua.





Ad una domanda precisa sulla Rodriguez e su Spinalbese, Fabrizio Corona ha asserito: “Siamo molto amici, le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Amen, l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”. Quindi, le ha detto di pensarci su bene prima di assumere una scelta drastica e definitiva. Non resta che attendere cenni della coppia per cercare di comprendere se ci siano margini per tornare felici e sereni come prima.

Parlando di Fabrizio Corona, al ‘GF Vip’ Alex Belli si è sfogato con Manila Nazzaro facendo intendere che dietro allo sfogo della compagna ci sarebbe “u pappace” che, secondo i telespettatori più social, sarebbe Fabrizio Corona. “Non è quella che io conosco – ha detto l’attore della moglie – Di solito non si mette mai in competizione con le donne. Sta entrando in un trip sbagliato”.