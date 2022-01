“Lo fa ogni giorno”. Belen Rodriguez, Antonino non si rassegna alla rottura: pronto a tutto per riconquistarla

Antonino Spinalbese non si rassegna a perdere Belen Rodriguez. A pochi mesi dalla separazione non ha infatti ancora mollato la presa. Una storia che sembra finita da tempo. I primi a parlare dell’aria di crisi nera erano stati Alessandro Rosica, esperto di gossip e tv, e Biagio D’Anelli da poco uscito dal Gf Vip. A dare il colpo di grazia era stato poi il settimanale Oggi: “La coppia è scoppiata”, scriveva il sempre super informato Alberto Dandolo. Sui motivi dell’addio è mistero.



Certo che le chiacchiere non erano mancate. Alcune pesanti come quelle di Deianira Marzano. “Fonte certe dicono che Belen Rodriguez non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina. Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto”, aveva scritto l’influencer. E poi: ”I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane”. C’erano poi state voci di un tradimento da parte di Antonino.



Quello che sembra certo è che a chiudere il cerchio sia stata Belen Rodriguez. E dire che con l’hairstylist sembrava amore vero. “Antonino mi chiede di sposarlo un giorno sì e l’altro pure”, aveva detto nel corso di una recente intervista Belen Rodriguez. Un idillio naufragato con il passare delle settimane e che, di sicuro, ha aperto una breccia nel cuore dell’argentina che non riesce a trovare pace. Che le cose non andassero bene da tempo si era capito.







Ma a quanto pare Belen Rodriguez è ancora nei pensieri di Antonino che non si rassegnerebbe alla rottura. Pare che sia ancora molto innamorato e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni ogni giorno Antonino inonderebbe la sua ex compagna di messaggini sul cellulare. Complice la piccola Luna Marì, dunque, lui starebbe facendo di tutto per ottenere una seconda chance dalla soubrette argentina.



Staremo a vedere cosa succederà. Intanto nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata pizzicata con Stefano De Martino. Gli occhi attenti di Whoopsee hanno beccato Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbandonare l’aeroporto insieme. Il conduttore napoletano è andato a prendere la sua ex moglie, madre di suo figlio Santiago, di ritorno da una vacanza in Uruguay con la sua amica Patrizia Griffini.