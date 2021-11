La vita privata per Belen Rodriguez è piombata nuovamente sotto l’occhio attento del gossip dopo la nascita della seconda figlia Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Le voci di una crisi tra i due sono state spifferate ormai un mese fa da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli.

“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”. “La notizia è di esclusiva proprietà di Alessandro Rosica e Biagio D’anelli”, aveva sottolineato Alessandro Rosica in un post. Dopo la bomba gossip Belen Rodriguez aveva pubblicato una frase sibillina sul suo profilo Instagram: “Usa l’amore come un ponte”, e Alessandro Rosica aveva commentato: “E come per magia, subito dopo il nostro scoop, ecco la conferma”.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, botta e risposta su Instagram

Poi ancora: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”. La crisi sembrava rientrata dopo un viaggio a Parigi, poi il nulla. Nessuna foto insieme, nessuna dedica, ma solo frasi sibilline che fanno ancora pensare a una fortissima crisi tra i due.





Fino a oggi nessuno dei due ha mai parlato chiaramente della loro situazione, ma sui social sono stati parecchi gli indizi dati da entrambi. Sotto una foto che ritrae due calici di vino, un’utente ha scritto: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo?”. Antonino Spinalbese ha spiazzato tutti rispondendo: “Anche io la penso così”. Ma non è finita, perché anche Belen Rodriguez ha postato una foto con un disegno che ritrae una coppia che si abbraccia e la frase: “Pupille lontane”.

Poco dopo il papà di Luna Marì ha risposto con una foto scattata da un aereo e come didascalia ha scelto una frase che parla di rinascita e quindi confermerebbe la rottura da Belen Rodriguez: “Il punto di partenza per produrre miglioramento è riconoscerne la necessità. Questo riconoscimento deriva dall’individuazione di un problema. Se nessun problema viene individuato, il miglioramento non verrà riconosciuto come necessario”.