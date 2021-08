In un anno la vita stravolta. “365 giorni fa Belen Rodriguez”, scrive Antonino Spinalbese per celebrare un anno insieme alla compagna e madre della figlia, Luna Marì, venuta alla luce nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, intorno alle 3, dopo il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio 2020.

“C’è qualcuno che è nato adesso”, aveva scritto nel cuore della notte Belen Rodriguez pubblicando tra le Storie Instagram un’immagine della bambina e poi un’altra foto insieme al compagno, poco dopo il parto. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino – i due si erano lasciati nel 2015 per poi riallacciare i rapporti nel 2019. Nel 2020 la seconda rottura, insanabile, con l’addio del ballerino fil ritorno a Napoli (ufficialmente per lavoro).

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggiano l’anniversario

Dopo Stefano De martino Belen ha avuto un flirt estivo con l’imprenditore Gianmaria Adinolfi, poi l’incontro con Antonino Spinalbese, all’epoca parrucchiere, conosciuto grazie a Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello e amica della Rodriguez.





A proposito di Antonino, Belen aveva detto: “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’”.

“Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella mia vita ci sono stati momenti spiacevoli ma adesso li ringrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere cambiato, di essere cresciuto, maturato, sono invecchiato, ‘stagionato’ e ho preso il buono di una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”, aveva raccontato Antonino, che in queste ore ha festeggiato il primo anniversario con la showgirl.

In queste ore, sul suo profilo Instagram, Antonino Spinalbese ha pubblicato la foto di una camicia dove si vede ancora un segno di rossetto – evidentemente della showgirl argentina – e la scritta “365 giorni fa Belen Rodriguez”, rivelando la data del primo bacio, il 4 agosto 2020.