“Pronta per me e te”. Belen Rodriguez a Antonio Spinalbese, bomba in arrivo. La foto dice già tutto

È un periodo davvero felice per Belen Rodriguez. L’affascinante showgirl, che ha prontamente recuperato la miglior forma dopo aver partorito Luna Marì, sta vivendo il suo sogno d’amore con Antonino Spinalbanese. Prima, appunto, la seconda figlia dopo il primo, Santiago, avuto da Stefano De Martino. Poi l’anniversario con il suo nuovo compagno, festeggiato in grande stile come si conviene ad una delle coppie più glam del momento.

Antonino ha fatto le cose in grande, preparando tutto nei minimi dettagli. Atmosfera magica, giardino incantato, cuscini e tovaglioli firmati con i loro nomi, una cena a base di pesce crudo e tante attenzioni per la sua amata. In tanti avevano fatto previsioni positive sulla relazione tra Belen e l’hair stylist proprio per il modo di quest’ultimo di prendersi cura delle persone amate. Ebbene quanto sta avvenendo conferma in pieno quelle aspettative. E adesso ci potrebbero essere interessanti novità in vista…

In uno dei suoi ultimi post Belen Rodriguez ha pubblicato alcune foto che stanno scatenando moltissime discussioni. Vediamo infatti la vip argentina che mostra orgogliosa un anello luccicante al suo dito. E la didascalia del post recita: “Pronta per te e per me”. Cosa avrà voluto dire? Beh, in tanti hanno fatto uno più uno. Visto che la relazione va a gonfie vele e che di matrimonio si era già parlato alcuni mesi fa, in molti sono convinti che questo sia un chiaro riferimento alle imminenti nozze.





Qualcuno ha parlato di alcune complicanze legate al parto di Luna Marì. È per questo che Belen Rodriguez ha trascorso i giorni seguenti in una villa sull’isoletta di Albarella, nel tentativo di recuperare le forze. “Sull’isoletta di Albarella, vicina al delta del Po, avrebbe accusato di malesseri…”. Ora però che tutto è sistemato Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese hanno puntato un altro obiettivo, il matrimonio appunto.

Per l’esperto di gossip Alessandro Rosica ci sarebbe anche una data: “Il matrimonio con l’attuale fidanzato Antonino arriverebbe proprio nel 2022, quindi l’anno prossimo”. Ora, però, il post di Belen Rodriguez fa pensare a qualcosa di più imminente. Forse i due innamorati hanno deciso di anticipare i tempi? Staremo a vedere, di sicuro un evento del genere non dovrebbe passare inosservato…