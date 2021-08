Non c’è stata solo la nascita della seconda figlia Luna Marì. A rendere questo periodo speciale per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese è arrivata anche un’importante ricorrenza. La stupenda modella e showgirl e il suo compagno stanno insieme infatti da un anno esatto. Di questi tempi un anno fa la storia fu svelata dal settimanale Vero che pubblicò una foto con i due che si baciavano appassionatamente. Galeotta fu una serata trascorsa a Milano insieme ad alcuni amici tra il Caffé Radetzky e il ristorante El Porteno.

“Si abbracciano e si lasciano andare a calde effusioni” si leggeva sul magazine per quello che era l’inizio di una nuova relazione. Da quel momento nessuna nuvola sopra Belen e Antonino, la loro storia è diventata sempre più solida. Con lui la showgirl ha ritrovato quella serenità che aveva perso dalla separazione con Stefano De Martino. E dire che qualcuno vociferava che ci potesse essere un ritorno di fiamma con il ballerino e noto personaggio tv. Niente di più lontano dalla realtà.

Ieri, mercoledì 4 agosto, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, hanno festeggiato dunque 365 giorni insieme. E naturalmente per una giornata così importante l’hair stylist non poteva non organizzare una festa speciale. Intanto diciamo che si tratta di una sorpresa. Una sorpresa curata in ogni minimo dettaglio. I due hanno trascorso una serata paticolare ad Albarella, in Piemonte, dove stanno passando l’estate.





Antonino Spinalbanese ha pensato davvero a tutto e ha preparato per la sua compagna e mamma di sua figlia Belen una festa speciale. Si tratta di una cena da mille e una notte, a base di pesce crudo e ostriche. Tutto su una tavola imbandita con classe ed eleganza in mezzo a un giardino meraviglioso. Non mancano i tovaglioli e cuscini con i nomi dei due innamorati ricamati sopra. E, dulcis in fundo, c’è anche un lettone a baldacchino dove Belen e Antonino avranno sicuramente concluso la serata tra coccole ed effusioni al chiaro di luna.

Belen Rodriguez è in abito nero semplice e mostra un fisico già tornato in splendida forma a pochi giorni dal parto di Luna Marì. Antonino Spinalbanese, invece, indossa una camicia bianca, ma non la stessa dell’anno scorsa. Su quella la modella stampò un bel bacio e il suo compagno a un anno di distanza mostra la camicia con il segno di quel primo bacio. Non l’ha più lavata e la conserva come una reliquia. “Ti amo così tanto” scrive su una story Instagram Belen. Per lei e per il suo Antonino non avrebbe potuto esserci anniversario più felice.