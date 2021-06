Beatrice Valli è diventata nota al grande pubblico grazie a Uomini e Donne ma anche se sono passati ani dalla scelta di Marco Fantini, all’epoca tronista e attuale suo compagno nonché papà dei suoi figli, continua a essere molto seguita sui social. Su Instagram ha quasi 3 milioni di follower e grazie a questa sua grande popolarità guadagna grosse cifre come influencer.

In questi giorni sono anche uscite le cifre. A fare i conti in tasca a Beatrice Valli ci ha pensato il profilo Tik Tok Quanto guadagna che ha rivelato quanto guadagnerebbe la 26enne ad ogni post condiviso sul suo account. Pare che la modella e web influencer percepisca 10mila euro per ogni singola foto o video che condivide sul suo profilo.

Beatrice Valli in vacanza e scoppia la polemica dopo la foto

Non solo, perché alla cifra finale vanno aggiunti i cachet da modella e come testimonial di brand importanti. Beatrice Valli è quindi una presenza costante su Instagram, dove proprio come fa il suo Marco Fantini condivide anche la sua vita privata. Nelle scorse ore proprio un post dell’ex tronista ha finito per scatenare i fan della coppia. Che è partita per la Sardegna con tutta la family, quindi Alessandro, che lei ha avuto quando aveva 16 anni da Nicolas Bovi, Bianca, arrivata nel 2017, e Azzurra, nata 13 maggio 2020 dall’amore con l’ex tronista.





Ma anche un mare di valigie come dimostra la foto scattata a Olbia e che ha fatto scoppiare la polemica: “Ma quante valigie avete?”, le hanno scritto gli hater. E lei si è sentita di mettere un punto alle critiche di essere una ‘sprecona’: “A tutti quelli che ci hanno scritto: ‘Ma quante valigie avete?’, qui lavoreremo anche. Non è che sono vestiti che ci servono per andare in vacanza”.

“Dovendo fare degli scatti per un progetto che ancora non vi possiamo dire, abbiamo dovuto portare più valigie del solito. Con il biglietto aereo potevamo portare una valigia da 23 chili e una da 10, quindi abbiamo rispettato il regolamento”, ha spiegato. E ancora: “Poche polemiche perché non ce n’è bisogno. Godetevi questa estate. Cercate di lamentarvi poco perché si vive meglio”. Quindi ha fatto vedere la valigia dei figli: “Qui ci sono tutte le cose di Bianca, Ale e una parte di Azzurra. Che non mi si dica che ho portato troppa roba!”. “Anche il Marchini ha una sola valigia”.