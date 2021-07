Non c’è pace per l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, Beatrice Buonocore. Ha annunciato in questi giorni di svoltare completamente nella sua vita e avrebbe sperato sicuramente di ricevere una marea di complimenti, invece non è stato sempre così. Ha iniziato una storia d’amore con Ettore Casadei e inoltre ha anticipato ai suoi follower l’intenzione di partire per gli Stati Uniti d’America per cercare di entrare all’interno di un college. Ecco però che è scoppiato il putiferio dopo queste sue affermazioni.

Alcuni mesi fa è stata colpita da un gravissimo lutto con la morte della nonna: “C’è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c’è una ragione. E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli. Ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Ciao nonnina, guardaci da lassù, ti voglio bene”. Ma vediamo ora cosa le è accaduto.

Dopo che Beatrice Buonocore si è confidata a ‘Uomini e Donne Magazine’, c’è chi ha replicato così alle sue dichiarazioni: “Caso strano sta con un calciatore”, “La nuova De Lellis in erba. Ha compreso bene come guadagnare facile”. E attraverso una storia Instagram ha risposto a muso duro: “Non sono solita ad alimentare odio. Di solito rido sempre e sono sempre spensierata e me ne frego delle critiche o dell’odio della gente. Certe cose però sono decisamente più che assurde e alquanto inaccettabili”.





Beatrice Buonocore ha aggiunto: “Non si tratta di vittimismo, si tratta di insulti alla mia intelligenza, al mio talento perché so di essere brava. E non è per vantarmi. Non sto comunque con un calciatore e sì, mi hanno scritto anche calciatori famosi e ho rifiutato uscite perché non mi piaceva la loro persona a prescindere dal loro portafoglio. Sono una persona umile e le persone che mi seguono e che mi conoscono lo sanno. Mi sono sempre guadagnata tutto da sola e per andare in America chiederò un finanziamento”.

In conclusione Beatrice Buonocore ha detto: “I soldi che mi guadagno servono anche per pagare le tasse. Volevo solo fare sapere i miei progetti futuri, volevo solo far sapere che sono felice. Ma evidentemente l’invidia è proprio una brutta bestia. E voi questo siete. Scusate la flemma. Ma quanto è troppo, è troppo. Un bacio, Bibi”. E staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.