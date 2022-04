La loro ‘storia-non-storia’ è stata tra le più seguite al Grande Fratello Vip. Il rapporto tra Jessica Selassié e Barù è stato spesso al centro delle discussioni degli spettatori. Si è parlato di una grande amicizia, ma in molti si aspettavano che succedesse qualcosa di più importante una volta usciti dalla Casa. Cosa che, però, non è avvenuta. Il food blogger ha dichiarato più volte di non poterne più di questa storia. E i due si sono praticamente persi di vista…

Tuttavia proprio nelle ultimissime ore un gesto della vincitrice dell’ultimo GF Vip ha riacceso il gossip. Qualche tempo fa Jessica Selassié aveva tolto il “segui” al profilo social di Barù. Probabilmente la princess era rimasta delusa dalle dichiarazioni dell’enologo che negava la possibilità di una storia con lei. Adesso, però, Jessica ci ha ripensato: la Selassié è infatti tornata a seguire il profilo Instagram di Barù. E per i Jerù è il caso di tornare a… sognare!





Lasciando, però, sullo sfondo per un momento Jessica, è noto che Barù ha avuto una storia con Victoria Cabello. Ebbene proprio tra i due c’è stato un recente scambio di battute sui social. Barù ha commentato un video in cui Victoria parla della sua esperienza a Pechino Express e ha tirato in ballo il GF Vip: “Te lo consiglio, si sta benissimo”. Ma lei ha risposto: “Ma infatti anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks. Adoro la tua ironia SBARU“.

Che i rapporti tra i due siano ottimi è dunque confermato. Ma forse in pochi si aspettavano di vederli di nuovo insieme. È successo nelle ultime ore. Victoria Cabello ha infatti pubblicato una foto nelle sue stories Instagram in cui compare proprio Barù. L’ex gieffino scherza con il cane di Victoria, prendendogli le orecchie e nella story leggiamo “Cotoletta alla milanese”. Una foto che in qualche modo raffredda gli animi dei Jerù…

Sulle voci di una presunta omosessualità di Barù, alimentate dallo stesso food blogger, è stata proprio Victoria Cabello a dire la sua: “Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del “ciao come sto” direbbe “brava” e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: “Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente”.

