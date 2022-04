Ha lottato fino all’ultimo perché ha sempre creduto nella loro storia, ma alla fine si è dovuta arrendere. Lulù Selassié ha commentato la rottura da Manuel Bortuzzo, arrivata pochi giorni dopo le tante storia su Instagram della loro gita a Napoli. Sembravano felici e innamorati, poi è arrivato il colpo di scena.

Una storia su Instagram e un comunicato ufficiale all’agenzia Ansa da parte di Manuel Bortuzzo che, fino allo scorso 8 dicembre, sembrava aver messo un capitolo sopra Lulù per poi ricredersi e lasciarsi andare e aprirsi a quella ragazza che sembrava così diversa da lui e dal suo mondo. Un sentimento diventato profondo fino a spingerlo a fare dichiarazioni importanti nei confronti di Lulù. “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita”, ha spiegato Manuel a Nuovo Tv. “Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”, aveva raccontato l’ex vippone.





Barù, il brutto gesto dopo l’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Poi la rottura, come detto comunicata sui social e tramite un comunicato all’Ansa. La notizia è stata confermata anche da Lulù Selassié , la quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando anche della famiglia di Manuel Bortuzzo: “Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per motivi che non voglio esternare”.

“Con Manuel si chiude un capitolo importante della mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio. Proverò ad andare avanti. Si chiude una porta, si apre un portone”, ha detto. L’addio di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stata oggetto di critiche e gossip in queste ore e tra i tanti che hanno commentato la rottura tra i due c’è stato anche un ex gieffino.

Barù già da Verissimo mi scese tantissimo dal cuore, poi che dopo la notizia della fine della storia tra Manuel e Lulù ha iniziato a seguire Manuel, me l'ha proprio cancellato. E non so quanto spesse siano le fette di prosciutto che avete sugli occhi per volerli insieme🤡#jeru — Lyv 🦋 (@Daydrea85403738) April 26, 2022

Si tratta di Barù. Il ‘cuoco’ del GF Vip 6 non ha scritto niente, ma con un gesto, molto criticato sui social. Appena arrivata la notizia dell’addio tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Barù ha messo il follow a Manuel Bortuzzo. Tanti gli utenti contro il nipote di Costantino Della Gherardesca: “Barù già da Verissimo mi scese tantissimo dal cuore, poi che dopo la notizia della fine della storia tra Manuel e Lulù ha iniziato a seguire Manuel, me l’ha proprio cancellato. E non so quanto spesse siano le fette di prosciutto che avete sugli occhi per volerli insieme”, “Dopo tutto il caos della fine della storia tra Manuel e Lulu, Barù ha iniziato magicamente a seguire OGGI Manuel Non ti sembra una tempistica un po’ ridicola?”.

“Per fortuna si sono lasciati”. Lulù e Manuel, la frase della vip gela tutti