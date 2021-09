“È la tua mamma?”. Prima uscita pubblica per l’ex Amici e la fidanzata (ex Temptation Island). Ma il web lo umilia

Sono arrivati sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia lasciando tutti a bocca aperta. Stiamo parlando di Moreno Donadoni, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e la sua fidanzata, conosciuta per aver fatto parte di Temptaton Island nella veste di tentatrice.

Ormai è noto che a Venezia molti invitati non fanno parte del mondo del cinema, e anche Moreno fa parte di quella schiera di personaggi invitati perché famosi in altri ambiti, come quelli dei talent show sui social. Sul tappeto rosso della manifestazione hanno sfilato infatti gli ex volti di Uomini e Donne Camilla Mangiapelo e Nilufar Addati, la sorella di Belen Rodriguez Cecilia Rodriguez, i cantanti di Amici Briga, Aka Seven, e appunto Moreno.

Moreno a Venezia con la fidanzata Barbara Francesca Ovieni

L’ex allievo di Maria De Filippi ha sfilato accanto alla fidanzata Barbara Francesca Ovieni sul red carpet del film Halloween Kills. Così hanno ufficializzato la loro relazione, già annunciata sui social in queste settimane. Il 19 agosto scorso, infatti, la modella e conduttrice sportiva ha pubblicato la prima foto di coppia.





Nel 2013 Moreno è salito alla ribalta per aver partecipato e vinto la dodicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e il premio della critica giornalistica. È stato inoltre il primo rapper a essere stato ammesso nel talent show di Canale 5. Barbara Francesca Ovieni, nata a Milano nel 1986, dunque ha tre anni più del fidanzato, è una modella e conduttrice sportiva. Tantissimi gli utenti che hanno giocato sulle foto dei due, in cui Barbara sembra molto più grande rispetto al fidanzato: “Moreno e la mamma?”, scrive un utente. E ancora: “Che carino Moreno che accompagna la sua mamma sul red carpet di Venezia. Ah, no”.

Ha studiato recitazione e ha partecipato a film come Fratelli Benvenuti e Operazione vacanze. È stata una tentatrice della terza edizione di Temptation Island, ha preso parte anche a una puntata di Ciao Darwin e a Grand Hotel Chiambretti. È volto di Rai Sport e ha partecipato a l programma di Rai2 Buongiorno estate come esperta di moda e tendenze del web.