“Ma là sotto tu…”. Barbara D’Urso ‘in libertà’ in barca. E gli occhi di tutti su quella parte del corpo

Barbara D’Urso si sta godendo una magnifica estate di relax, dopo settimane particolarmente difficili con il ridimensionamento delle sue trasmissioni nella prossima stagione di Mediaset. Confermato solamente ‘Pomeriggio Cinque’, mentre per ‘Live – Non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’ è arrivato lo stop. Anche se nelle scorse ore si è paventata la possibilità che la conduttrice possa tornare in prima serata con un reality show. E l’ipotesi più plausibile è che possa presentare il programma ‘La talpa’.

Ma come detto è in vacanza e ha voluto pubblicare alcune foto sul suo profilo Instagram. Si è mostrata ancora una volta in pose decisamente molto sexy, che hanno messo in evidenza anche il suo décolleté. Ma gli occhi dei follower hanno puntato l’attenzione su un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole. Ha indossato infatti un qualcosa di inedito e mai visto prima d’ora nella donna. E sono subito partiti commenti a raffica e anche pieni di sfottò. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Barbara D’Urso si trova precisamente sulla Costiera Amalfitana e si è scattata queste istantanee a bordo di una barca. Insieme a lei alcuni amici della conduttrice Mediaset, tra i quali spicca Enzo Miccio. Ma nelle immagini che la ritraggono in costume, non è stato quest’ultimo a catalizzare tutta l’attenzione bensì un particolare che portava ai suoi piedi. Un accessorio davvero molto strano e inatteso, che ha fatto parlare tutti. E chissà se lei romperà il silenzio per spiegare perché l’abbia messo.





Barbara D’Urso ha indossato dei copri-piedi che sembravano fatti ‘in casa’ e ha semplicemente scritto nella didascalia: “Il mare è di chi resta dopo il tramonto”. E i suoi seguaci hanno commentato: “Ma cosa hai messo ai piedi?”, “Ti sei messa le mascherine sui piedi?”. C’è comunque da aggiungere che sono arrivati anche migliaia e migliaia di mi piace, ma a fare rumore sono stati di più questi commenti. E ancora una volta si parlerà di Barbarella per giorni e giorni. Ma il mistero resta.

Come detto ad inizio articolo il portale Blasting News fa sapere che per la prossima edizione de “La Talpa” il nome più gettonato per la conduzione è quello di Barbara D’Urso. Va detto che al momento della presentazione del reality nei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi non ha annunciato nessun nome alla guida del programma. L’ufficialità, quindi, ancora non c’è, ma la voce spopola. Non resta che attendere.