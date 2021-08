Barbara D’Urso, la vacanza con il compagno Francesco si incendia. A 64 anni sfida tutte con un topless mozzafiato

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo sono la coppia top in questa rovente Estate 2021. Da qualche mese relazione stabile, frequentazione assidua e affiatata. È stato il sito whoopsee a beccarli in un noto ristorante di Milano, in compagnia del figlio dell’assicuratore e di un’amica.

Lì, a tavola, l’atmosfera era veramente familiare e distesa, e alla flagranza di quella volta si sono andate a sommare quelle paparazzate avvenute nelle scorse settimane in altri locali. Quando il nome di Zangrillo è stato associato a quello dell’ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci, lui ha deciso di esporsi sulla sua attuale vita privata.

Proprio in quel frangente Zangrillo ha lasciato intendere una velata conferma del gossip insistente che lo vorrebbe al fianco di Barbara D’Urso: “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”. In queste vacanze, la conduttrice di Pomeriggio 5 sta trascorrendo del tempo lieto proprio con Zangrillo.





È possibile scovare i due in giro per l’Italia, una tappa certa finora: in Sicilia a Taormina. Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo si trovano in compagnia di un’allegra comitiva sempre pronta a fare video per Instagram e Tik Tok. Poi sul numero di Diva e Donna del 17 agosto 2021 è spuntato il “topless da urlo” di Barbara D’Urso, con la puntualizzazione dei suoi 64 anni.

Certo è che non è da tutti rasentare i parametri, ancora troppo rigidi, che ci vogliono sulle cover di qualsiasi magazine degno di nota. A quanto pare però Barbara D’Urso è stata fortunata: rientra perfettamente nello standard. Nonostante il topless ben piazzato, è il dettaglio hot quello che ha incuriosito meno, mentre tutte le attenzioni sono state convogliate su quello gossipparo: “L’estate più sexy, l’amore con il compagno Francesco Zangrillo”.