Anche agosto sta volgendo al termine, ma molti del vip dello spettacolo non sembrano aver voglia di tornare alla vita di tutti i giorni. Quindi ancora tanti scatti dai luoghi di vacanza tra sole e mare. Tra loro c’è anche Barbara D’Urso, che sui social continua a postare foto e video delle sue spettacolari vacanze. Nelle ultime settimane hanno spopolato le sue foto delle espadrillas griffate o dei maxi cappelli di paglia.

Ora ha lanciato una nuova tendenza ispirata al mondo maschile. E non è solo questo particolare ad aver attirato le attenzioni dei fan: c’è anche il fatto di essersi fatta immortalare senza neppure un filo di trucco sul viso. I look balneari di Barbara D’Urso sono i veri protagonisti della sua vacanze: anche in questa occasione ha lasciato tutti senza fiato. Si è fatta immortalare dall’altro e indossa un bikini total black all’uncinetto. La particolarità è che lo ha abbinato a dei pantaloncini maschili.

I bermuda sono firmati Versace, sono in raso bicolor e sono decorati con il logo della Maison sull’elastico in vita (prezzo 190 euro). Certo, non essendo in tessuto impermeabile non sono proprio l’ideale per fare il bagno, ma è chiaro che l’effetto trendy è assicurato. Inoltre Barbara D’Urso ha sfruttato l’occasione per mostrarsi senza trucco. Sarà perché il caldo rende quasi impossibile sopportare il fondotinta sul viso o perché semplicemente vuole abbronzarsi il più possibile, ma la cosa certa è che Barbara D’Urso si è lasciata immortalare “al naturale” sul bagnasciuga.





Nella foto che ha postato sul suo profilo Instagram la conduttrice ha gli occhi chiusi per cui è impossibile notare una differenza netta rispetto a quando è preparata di tutto punto: resta il fatto che l’assenza di ombretto, mascara ed eye-liner è decisamente evidente. La pelle del volto appare inoltre liscia e levigata (forse grazie all’effetto di qualche filtro): chissà se il successo di questi scatti acqua e sapone spingerà la conduttrice a limitare l’uso del make-up marcato anche in tv.

Sul suo profilo non sono mancati i commenti dei follower. C’è chi ha apprezzato lo scatto definendo Barbara D’Urso “bellissima”, “affascinante”, “un’altra posa sexy”. C’è chi non ha apprezzato e non ha utilizzato mezzi termini per farlo capire: “ridicola” e “patetica” sono le parole più utilizzate.