Dopo le miriadi di voci che la volevano lontana da Mediaset è arrivata la riconferma. Barbara D’Urso non si è fatta scoraggiare dalle indiscrezioni di un suo possibile ‘siluramento’ e ha continuato per la sua strada. Da più parti si parlava di un suo ridimensionamento. Anche se pochi giorni fa è stata vista negli studi di Cologno Monzese per preparare la prossima stagione di “Pomeriggio Cinque”. C’è stato chi ha associato il nome di Carmelita a programmi come “Lo show dei record” e “La Fattoria”.

Poi all’improvviso è arrivata la notizia. È vero che Mediaset vorrebbe un altro programma per il pomeriggio di domenica, ma comunque continuerà a puntare su Barbara D’Urso. Dunque, a differenza di “Live – Non è la D’Urso” sostituito da “Scherzi a parte” con Enrico Papi, “Domenica Live” dovrebbe essere riconfermato. Ma Barbara non ha fatto in tempo a gioire che, nella mattinata di giovedì 17 giugno, è andata su tutte le furie per un episodio che ha reputato gravissimo.

Da tempo, si sa, Barbara D’Urso si batte contro le discriminazioni di ogni genere, specialmente quelle a sfondo sessuale. Spesso è intervenuta a tutela dei diritti civili e del mondo LGBTQ+ e contro l’omofobia purtroppo ancora diffusa nel nostro Paese. E infatti proprio l’episodio denunciato da Barbara riguarda proprio questo argomento. Su Twitter Carmelita ha pubblicato una foto che ritrae una panchina arcobaleno imbrattata con una scritta offensiva nei confronti degli omosessuali.





L’episodio ha letteralmente fatto infuriare Barbara D’Urso che nel tweet scrive: “Perché?!? Non è vandalismo, anche questa è un’aggressione omofoba! L’Italia non può essere ancora questo… #pride #pridemonth2021 #ddlzan #loveislove”. Tutto questo avviene infatti proprio nel mese dedicato alle iniziative di sensibilizzazione sui temi legati alla comunità LGBTQ+. E mentre si sta discutendo sull’approvazione in Senato del Ddl Zan che prevede l’inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili.

Barbara D’Urso, insomma, non vuole si parli soltanto di vandalismo, ma di vero e proprio atto omofobo. In tanti hanno ricondiviso il suo tweet e approvano in pieno la sua denuncia. In un altro tweet Barbara ha pubblicato la foto di due ragazze che si baciano. E ha scritto: “Come può essere sbagliato? Evviva l’amore!”. Insomma due messaggi molto forti e chiari. Contro la discriminazione e l’imbarbarimento. A favore della libertà di ognuno di noi.