Barbara D’Urso, sandalo di Gucci e tacco anche in piscina. Ma che lusso! Il prezzo non è per tutti. E quante critiche…

Ah se non ci fossero i social! Ormai tutti i vip, con rare eccezioni, intrattengono con i loro fan un rapporto costante proprio grazie alle varie piattaforme. Ogni giorno i personaggi più amati e seguiti della tv e del mondo dello spettacolo condividono momenti della loro vita privata, professionale, dal quotidiano a episodi che riguardano la sfera sentimentale. Certo c’è chi lo fa più spesso e chi solo ogni tanto, ma ormai è diventata quasi una regola.

Tra i vip più attivi c’è senz’altro lei, Barbara D’Urso. Su Instagram conta qualcosa come 2,7 milioni di follower e con oltre 6mila post Carmelita non manca di far sapere ai propri seguaci ogni fatto che ritiene interessante o curioso. Momenti di relax, una passeggiata in riva al mare o un giro in barca, ma anche qualcosa di più intimo, come una foto di quando era appena adolescente. L’ultimo post pubblicato, però, non è stato esattamente approvato dai suoi fan.

Tra le più grandi passioni di Barbara D’Urso ci sono le scarpe, specialmente quelle firmate, of course. In questi giorni la conduttrice tv si trova in vacanza sulla costa abruzzese. E tra un bicchiere di vino e una colazione, un tramonto e un bagno di mare, ha voluto far conoscere a tutti il suo ultimo ‘pezzo pregiato’. Si tratta di due sandali rosa con tacco alto firmati Gucci che tiene in mano mentre sta camminando su una pedana di legno.





Il costo di questi sandali Gucci è di 290 euro, ma in un’altra occasione, a fine giugno, Barbara D’Urso ne indossava un altro paio. Stavolta il prezzo era di 980 euro di listino. Insomma davvero non tutti possono permettersi queste calzature. Forse anche per questo l’ultimo post di Carmelita ha provocato la reazione negativa di alcuni fan.

Barbara D’Urso ha scritto nel post coi sandali rosa Gucci: “Oggi cominciamo COSÌ!!!!😜#colcuore❤️”. E la risposta piccata di alcuni seguaci non si è fatta attendere: “Cominciamo così cosa?? frase senza senso per far vedere le ciabbatte gucci”. O anche: “Ha le ciabatte della gucci… Bisogna farle vedere…. Poveri noi che abbiamo le classiche infradito…….”. In molti non hanno apprezzato la foto, anche se c’è qualcuno che fa notare: “Che brutta bestia l’ invidia”.