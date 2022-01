Al momento Barbara D’Urso è in vacanza, infatti da un paio di settimane ha lasciato il timone del suo ‘Pomeriggio Cinque’ alla collega Simona Branchetti. Su di lei erano uscite fuori tantissime voci, sia riguardanti gli aspetti professionali che quelli più prettamente personali. Si era parlato di un contagio da coronavirus, prontamente smentito dalla diretta interessata, o di un possibile addio a Canale 5. Ma nei prossimi giorni tornerà invece regolarmente al suo posto, a tenere compagnia a milioni di telespettatori.

In queste ore Barbara D’Urso ha scritto un breve, ma significativo post sul suo profilo Twitter, dove ha ricordato una persona molto amata dagli italiani e da lei che purtroppo non c’è più. Solamente pochi giorni fa aveva invece salutato un’ultima volta l’attore Paolo Calissano: “Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”.

Subito dopo l’arrivo del nuovo anno Barbara D’Urso ha invece augurato a tutti un futuro roseo: “Benvenuti nel 2022 amici. Auguro ad ognuno di voi che sia migliore del 2021 che ci siamo appena messi alle spalle, che vi porti la serenità e che per tutti noi sia l’anno della vera rinascita. Buon anno a tutti”. Ma queste ore sono invece state contraddistinte dalla tristezza e dal ricordo perché c’è stato un anniversario molto doloroso, riguardante la morte di uno dei cantanti italiani più apprezzati.





Barbara D’Urso ha omaggiato il cantante napoletano Pino Daniele, deceduto il 4 gennaio del 2015 a Roma. Scrivendo questo post su Twitter: “Ci sarai per sempre” e aggiungendo un cuore rosso. Ha postato per la precisione una loro immagine insieme, mentre la conduttrice dà un bacio sulla guancia del grande artista. E alcuni internauti hanno commentato così: “Pino, quanto ci manchi”, “Ciao Barbara, sono d’accordo con te, sempre nel nostro cuore”, “Resterà sempre un grande artista”.

Pino Daniele, nato a Napoli nel 1955, è stato cantautore, chitarrista e compositore. Il 4 gennaio di 7 anni fa fu colpito da un infarto improvviso in Toscana e morì all’ospedale ‘Sant’Eugenio’ di Roma alle 22.45. Per commemorarlo centomila persone si presentarono in Piazza del Plebiscito, dove cominciarono a cantare tutte le canzoni più famose dell’artista. Nel 2019 le due figlie hanno ricevuto il premio alla carriera del padre a Sanremo.