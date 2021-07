“Un disastro, sono scioccata”. Barbara D’Urso colpita nell’animo dopo quello che è successo

Barbara D’Urso è stata colpita nel profondo dell’animo da una vicenda che sta tenendo col fiato sospeso l’Italia intera. In tanti hanno condannato questo episodio, che sta creando dei danni inimmaginabili e che ha causato perdite economiche incredibili. La conduttrice televisiva non poteva restare indifferente davanti a tutto questo e ha affidato i suoi pensieri sia su Twitter che sul suo profilo Instagram. Commenti che hanno toccato moltissimo i migliaia di follower della donna, che hanno condiviso le preoccupazioni.

Un po’ di giorni fa si era invece mostrata in tutto il suo splendore. Si trattava di una Barbara D’Urso provocante ed in forma strabiliante posa di spalle mentre scende la scaletta di una barca per entrare in acqua al mare. Il volto noto di Canale 5, che teneva in mano un cappello di paglia, indossava un costume intero-brasiliana di colore viola, che metteva in evidenza le curve mozzafiato: “Nel blu”, aveva così commentato brevemente la presentatrice sul proprio account Instagram. Ma veniamo ora all’attualità.

Barbara D’Urso ha quindi condiviso un’immagine che ritraeva alcune zone della Sardegna in fiamme e ha commentato: “Sono sconvolta dalle immagini che arrivano dalla Sardegna…Questo è un disastro…Amici sardi vi sono vicina…Grazie ai volontari e ai soccorritori che si stanno occupando della cittadinanza e degli animali”. Infatti, un bel po’ di bestiame è purtroppo deceduto, anche se un pastore è riuscito fortunatamente a salvare 400 pecore. Distruzione ovunque e 1.500 sfollati il primo bilancio del dramma.





Questi alcuni dei commenti dei follower di Barbara D’Urso: “Una vera tragedia”, “Una brutta storia, spero che si risolva il prima possibile. Un abbraccio a tutta la Sardegna”, “Nessuna pietà per questi assassini, per cui la causa non giustifica l’effetto”. E poi ancora: “L’uomo fa rabbrividire per ciò che fa al pianeta”, “Ciao Barbara, hai ragione, è un disastro. Anch’io come te sono vicina agli amici sardi e dico grazie ai volontari che stanno aiutando cittadini ed animali. Mando a tutti loro un bacio davvero con il cuore”.

Sono sconvolta dalle immagini che arrivano dalla #Sardegna… È un disastro… Amici sardi vi sono vicina… Grazie ai volontari e ai soccorritori che si stanno occupando della cittadinanza e degli animali… 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/7RuMI4iSRS July 26, 2021

Nelle ultime story anche Andrea Zelletta ha inviato un messaggio proprio alla Sardegna colpita dalle fiamme. Incendi che tra l’altro sarebbero dolosi. Danni per centinaia di milioni di euro, un disastro insomma. E Andrea, come molti altri vip che in questo momento hanno a cuore il destino di questa terra, ha scritto: “Sperando che tutto possa finire al più presto, forza Sardegna”. Un pensiero condiviso da tutti.