“Una bimba in arrivo!”. Soffiata-bomba su Barbara D’Urso: tra pochi mesi la famiglia si allarga

Barbara D’Urso sulle montagne russe. La nuova stagione televisiva si è aperta con un ridimensionamento per Carmelita e la cancellazione di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”. Di questo si è parlato ampiamente. Di questo e del fatto che un certo tipo di tv semplicemente non va più. Ma poi, recentemente, ecco la bella notizia: Barbara condurrà a marzo la nuova edizione de “La pupa e il secchione”.

È stata la stessa Mediaset a dare la notizia ufficiale: “Partirà martedì 15 marzo 2022 il nuovissimo La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. La Pupa esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla D’Urso, proverà per la prima volta un esperimento…”. Di cosa si tratta lo scopriremo molto presto. Intanto, però, ecco un’altra indiscrezione su Barbara D’Urso. E stavolta riguarda la sua vita privata.

Secondo quanto riportato da Dagospia Barbara D’Urso sta per diventare nonna per la prima volta. Il portale di Roberto D’Agostino racconta: “Si sussurra che la sempreverde Barbarella D’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna”.





Il riferimento di Dago è allo spot in cui Barbara D’Urso interpreta la mamma del famoso sketch nato a Mai dire lunedì di ‘Sensualità a Corte’. Quello per intenderci di ‘Madreeee’… Non sappiamo ancora quale dei due figli renderà nonna Carmelita. Parliamo di Giammauro, classe 1986, e Emanuele, nato nel 1988, che Barbara ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi.

Più volte Barbara D’Urso ha affermato di avere un ottimo rapporto con i suoi due figli, ma di rammaricarsi per non poterli vedere quanto vorrebbe. Chissà se adesso che diventerà nonna riuscirà a trovare un po’ più di tempo libero dai suoi impegni professionali. Barbara ha recuperato il rapporto anche col papà di Giammauro ed Emanuele, Mauro Berardi. Nulla da fare, invece, per l’ex marito Michele Canfora che tradì la conduttrice. Ne seguì una dura battaglia legale e da allora i due hanno interrotto ogni relazione. Oggi Barbara D’Urso è fidanzata con Francesco Zangrillo, broker assicurativo di 47 anni.