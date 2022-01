Dopo le Feste, Barbara D’Urso di nuovo alla guida di Pomeriggio 5, il talk show pomeridiano che conduce ormai da 14 anni. In queste ultime settimane, infatti, anche il suo programma in onda dal lunedì al venerdì ovviamente su Canale 5 è andato in pausa. Ed è stata Simona Branchetti a prendere in mano le redini della trasmissione, ma da lunedì 17 gennaio sarà di nuovo il turno della conduttrice napoletana.

Un cambio, questo, che ha insospettito e anche fatto preoccupare il suo pubblico. Fino a quando, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Barbara D’Urso ha rassicurato i suoi follower dicendo che non ha il Covid, ma è semplicemente in ferie. Numerosi fan, infatti, temevano che la sua sostituzione con Simona Brachetti fosse dovuta a motivi di salute.

Barbara D’Urso, la nuova foto scatena i fan

“Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”, ha detto Barbara D’Urso, che si stava solo godendo giorni di relax con la sua famiglia. Poi, ha fatto notare che ormai da 14 anni la trasmissione “a un certo punto va in vacanza” e così anche lei. “Queste vacanze di Natale sono giustamente sacre”, ha aggiunto la conduttrice.





Il motivo per cui Mediaset quest’anno ha deciso di continuare la messa in onda di Pomeriggio Cinque, nonostante la sua assenza? “Ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio”, ha spiegato definendo la sua sostituta “una bravissima giornalista che vi tiene informati”. E l’inizio del 2022 per Barbara D’Urso è stato sulla neve. “Ad alta quota”; ha scritto lei stessa su Instagram. Ma tra le tante foto condivise, una in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti.

“Sempre più su” e l’ormai iconico hashtag #colcuore la didascalia dei selfie sulla neve lasciata da Barbara D’Urso, che si immortala con cappello blu e piumino argentato. Ma ad alcuni è parso ci fosse qualcosa di strano. Oltre ai soliti commenti sui “troppi filtri” e quelli sulle luci dello studio sparate anche ad alta quota, più di qualcuno si è chiesto stupito se si fosse “rifatta anche il naso”. Tra chi sottolinea come lo avesse aquilino e chi sostiene che quel ritocchino è vecchio, lei, come da prassi, non ha replicato.