“Perché è finita con lei”. Il vip a bomba su Barbara D’Urso: dopo anni viene fuori tutta la verità

Barbara D’Urso, la confessione solo oggi. La conduttrice tirata in ballo da chi ha avuto modo di condividere con lei una relazione che hai poi raggiunto il capolinea. Il cantante ha svelato dopo diverso tempo i motivi che hanno portato alla decisione definitiva durante un’intervista rilasciata al settimanale Di Più.

A parlare è proprio il cantante Memo Remigi che durante l’intervista ha confidato anche alcuni dettagli personali in merito al rapporto con la moglie Lucia Russo, venuta a mancare per una grave malattia. Un matrimonio costellato da alti e bassi ma durato la bellezza di cinquant’anni, seppur con una pausa.

Come molti sanno, la relazione tra Memo e Barbara D’Urso è durata quattro anni, periodo in cui i due hanno anche deciso di convivere a Milano. Una storia che ha poi raggiunto il capolinea per un motivo per preciso rivelato dal cantante solo adesso.





“Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare; “Ho già dato, un figlio e una famiglia ce li ho. Non posso accontentarti ed è giusto che tu faccia la tua vita”. Nessun filtro nelle parole di Memo. Dopo la relazione con Barbara D’Urso, il cantante ha deciso di ricominciare a vivere con Lucia, che ha poi amato fino alla fine dei suoi giorni.

Due direzioni diverse dunque, che hanno visto Barbara D’Urso diventare mamma di Giammauro ed Emanuele, frutto dell’amore con il produttore cinematografico Mauro Berardi. La conduttrice è stata sposata dal 2002 al 2006 anche col ballerino Michele Carfora.