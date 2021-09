Barbara D’Urso non ha mai confermato il gossip che da mesi riempie i giornali di cronaca rosa. Quello sulla sua relazione con Francesco Zangrillo. Non si è parlato d’altro per tutta l’estate, anche se per la verità anche sul suo Instagram non c’è mai stata traccia del compagno. Ma adesso il settimanale Oggi ha pizzicato la coppia in un locale milanese a Brera e proprio nel pieno di quello che a molti è sembrata una vera e propria lite.

Sul magazine sono finite una serie di foto in cui Barbara D’Urso in piedi, con le mani giunte, con un’espressione fra il basito e l’imbarazzato. E a quanto pare alla base di tutto ci sarebbe la gelosia. In base a quanto riferito dal magazine lui sembra aver chiacchierato un po’ troppo con la donna al tavolo al fianco, facendo così andare su tutte le furie la conduttrice. Quindi una serata tutt’altro che leggera per Carmelita e il suo compagno, per la prima volta beccati in una situazione del genere.

Barbara D’Urso furiosa col fidanzato: le foto di Oggi

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo erano al ristorante insieme ad alcuni amici e colleghi Mediaset della conduttrice in un ristorante della centralissima Brera, a Milano. L’uscita dei due prosegue tranquilla, anche se li vediamo separati, si legge su Oggi. Lei siede accanto ad un vecchio amico, mentre lui è a un altro tavolo impegnato a chiacchierare con una misteriosa donna bionda con un blazer rosa.





Le chiacchiere tra i due diventano però “troppo fitte” e, dunque, la presentatrice lancia a Francesco Zangrillo una serie di sguardi infuocati. A questo punto lui protesta e scatta la discussione. E il fidanzato di Barbara D’Urso, evidentemente infastidito dalla “ramanzina”, esce dal ristorante e sale in auto da solo.

Nel frattempo, Barbara D’Urso si è sfogata con l’amico per quanto accaduto che l’abbraccia come per consolarla. Sembra, però, che la lite non si sia conclusa al locale. La coppia non ha infatti proseguito la serata insieme ma quando la macchina di lui ha raggiunto la casa della presentatrice, quest’ultima è scesa in fretta lasciandolo solo; “Lei scende dall’auto in tutta fretta, e lui se ne riparte sgommando”, scrive il settimanale che ha pubblicato le foto esclusive della serata “turbolenta”.